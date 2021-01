El electricista del pueblo que conectó un respirador a una farola y otras historias del temporal

“A pesar de que pedimos con tiempo a los vecinos que protegiesen sus contadores de agua con cartón y papel de periódico, muchos se han dañado y otros directamente siguen sin agua”. José García Salinas, alcalde de Cabanillas del Campo, explica por teléfono que advirtieron a los 10.000 habitantes de este municipio de Guadalajara que iban a enfrentarse al temporal más duro de las últimas décadas.

El primer balance deja cientos de viviendas sin agua y algún que otro fallo con el gas, por lo que muchos vecinos han pasado la semana sin agua caliente. El consistorio ha habilitado duchas y fuentes en uno de los colegios del municipio. En Cabanillas del Campo el todoterreno de protección civil se convirtió en ambulancia y en taxi de emergencia.

“Desde el primer día a los voluntarios de Protección Civil se unieron decenas de vecinos con todoterrenos para quitar nieve o hacer desplazamientos urgentes”, cuenta Javier Inés, jefe de Protección Civil del municipio. “Llevamos a pacientes con diálisis al hospital y recogimos a pacientes que le acababan de dar el alta y que no tenían cómo volver al pueblo. También ayudamos a un equipo de bomberos que vino al pueblo a apagar un incendio; nosotros despejamos con palas las tomas de agua, que estaban cubiertas por la nieve”. Incluso estuvieron pendiente de una mujer a punto de dar a luz en medio del temporal: “Teníamos el aviso de una vecina que salía de cuentas estos días. Hemos estado en contacto con ella para que nos avisara y llevarla nosotros al hospital. Pero no ha sido necesario, de momento el bebé no se ha adelantado".

A doscientos kilómetros al este, en el municipio turolense de Bello, el termómetro rozó los 26 grados bajo cero. Fue la localidad más gélida esa madrugada. Dánae regenta la única tienda de ultramarinos de este municipio de 225 habitantes y lleva toda la semana llevando alimentos a los más mayores de la localidad y de las poblaciones más cercanas: “Incluso el Ayuntamiento publicó un bando informando de que los vecinos podían pedir por teléfono el recado. Se lo hemos llevado mi marido y yo en mi propio coche. Con cadenas, claro"

Al noreste, en la comarca del Priorat, en Tarragona, más de 2.000 viviendas han estado sin luz al menos tres días. Y en un municipio, en La Bisbal de Falset, sus 227 vecinos se quedaron la madrugada del sábado “sin nada: sin teléfono, sin luz, sin gas, sin móvil y sin internet”, explica su alcaldesa, Emilia Busquets. A la puerta de su despacho llegó corriendo un vecino la noche del viernes con un aviso: su mujer, de 72 años, necesitaba luz para su respirador eléctrico, con autonomía solo para una hora y media. “Había que ponerse las pilas. Como no teníamos teléfono ni red móvil, conseguimos contactar con la Generalitat a través de una emisora de radio de Protección Civil. Salud envió una ambulancia, pero se quedé a tres kilómetros del pueblo. No podía acceder por la nieve”. La solución vino de la mano del electricista del pueblo: “un vecino, electricista, me propuso apagar dos farolas que estaban conectadas a un generador del ayuntamiento y pudimos conectar el respirador. Horas después una ambulancia de cruz roja trajo oxígeno a la vecina”, explica. “Es muy lamentable que pasen estas cosas para darte cuenta de lo desatendidos y lo impotente que es vivir en las zonas más despobladas del país”.