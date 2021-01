El Barça tropezó en la final de la Supercopa de España. El Athletic se impuso en la prórroga con un gol de Iñaki Williams que puso el 2-3 y dio el título a los vascos, inutilizando el doblete de Griezmann. El Sanedrín de Carrusel Deportivo analizó las causas del pinchazo culé.

Una de las voces más críticas con el partido culé fue Antoine Griezmann. El jugador francés dijo que "habían defendido mal". "Hemos defendido mal, no hablamos y tenemos que mejorar en eso, son detalles muy importantes. Alguien tiene que gritar, tenemos que trabajarlo", explicó tras el partido.

Julio Pulido: "Un jugador como Griezmann tras perder la Supercopa no puede hacer esas declaraciones. Es vergonzoso. No puedes señalar de esa manera a tus compañeros. Está diciendo que no actúan como un equipo, dice que falta liderazgo y táctica de su entrenador. Eso hay que hablarlo dentro del vestuario.

Antonio Romero: "Me ha dado la sensación de un palo al central. Ha señalado que en la defensa, a veces se grita y a veces no".

"¿Desde cuándo el Barcelona renuncia a ser él?"

Marcos López: "El equipo es lo que es, tiene la calidad que tiene, la situación es la que es... En el 89' el Barça tenía la Supercopa en la mano y Villalibre les ha condenado. El equipo está débil. Quien más ha buscado esta Supercopa es el Athletic".

"Para mí es una decepción. Fracaso es que te metan 5 o 6. Me parece una decepción que no haya jugado bien el Barcelona. No han tenido respuesta al golazo de Williams".

Lluís Flaquer: "El Barça necesitaba ganar este título por venir de donde viene. Es un frenazo importante. No sé si un fracaso, pero es muy decepcionante la puesta en escena del Barça, ha jugado a no encajar"

Jordi Martí. "Para mí es un fracaso porque yo pensaba que el Barça iba a jugar bien. ¿Desde cuándo el Barcelona renuncia a ser él? ¿Por qué este planteamiento prudente y yo he visto incluso temeroso? Yo hoy al Barça no le he visto con una idea clara. A mí eso, en el Barça, me decepciona".

Miguel Martín Talavera. "Este Barça no transmite. Es una auténtica verbena y está muy lejos de dar juego. Además, atrás es un auténtico espectáculo"

Jesús Gallego. "Fracaso es una palabra demasiado grande, pero el nivel del Barça ha sido lamentable, aunque hubiesen quedado 2-1. Parecían un equipo pequeñito ante el Athletic. En la semifinal ganaron a la Real por Ter Stegen. Y hoy no han podido. Ese es el Barça".

Antonio Romero: "Bastante fracaso de Messi, que hoy tenía que haber dado un paso al frente. Solo se ha metido en el centro del campo, ha perdido un par de pelotas peligrosas y ni se ha movido".