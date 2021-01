Las preguntas canallas de Carrusel: "El Madrid ya le ha hecho jaque mate a Ramos"

Como cada domingo al final de cada jornada, sometemos a nuestros analistas a las maliciosas preguntas canallas de Carrusel Deportivo: desde el posible fracaso de Koeman en la Supercopa, la responsabilidad de Zidane y el éxito de sus jugadores lejos de sus manos así como la renovación de Sergio Ramos o el futuro del Cholo Simeone al frente del club rojiblanco.

¿Zidane está siendo injusto con alguno de sus jugadores poniendo a Hazard de titular?

Antonio Romero: "Entiendo que le quiera recuperar a Hazard pero creo que está siendo injusto con el resto de futbolistas que están mejor que él".

¿Quién está más cerca de hacer jaque en la negociación: Sergio Ramos o el Real Madrid?

Jesús Gallego: "El Madrid ya le ha hecho jaque mate a Ramos y Ramos tiene que aceptar la oferta. Creo que acabará renovando, si se va a otro equipo le pagará menos que lo que le ofrece el Real Madrid".

¿Se está avinagrando Zidane?

Julio Pulido: "Está nervioso, está distinto, está diferente. Antes solucionaba algo con una sonrisa, ahora se le está torciendo el gesto".

Zidane empezó con Mayoral, Vinicius, Rodrygo, Jovic, Bale, Mariano y Benzema como delanteros. Ahora solo usa a Benzema. ¿De quién es la culpa?

Antón Meana: "La culpa es de Zidane por la gestión de Mayoral o Jovic lejos del Real Madrid".

¿Tiene capacidad el Real Madrid para traer este verano a un megacrack?

Mario Torrejón: "Sí, el Madrid tiene capacidad económica para traerse a un megacrack".

¿Debe seguir siendo Ronald Koeman el entrenador del Barcelona más allá de las elecciones?

Lluis Flaquer: "Creo que debe ser entrenador más allá de las elecciones pero que siga al final de la temporada dependerá de los títulos que logre y la impronta que consiga en el juego".

¿Es el Barcelona mejor, peor o igual que con Ernesto Valverde?

Marcos López: "Este Barça está igual que hace un año que Valverde, ni mejor ni peor".

¿Esta derrota aleja más a Messi del Barcelona?

Jordi Martí: "Esta derrota del Barcelona no influirá en la decisión de Messi, creo que se quedará al 75%. Hay dos razones claras: es del Barça, creo que el nuevo presidente le podrá hacer un proyecto personal y colectivo que le pueda seducir".

¿Te gustaría dirigir el documental de La Decisión pero de Diego Simeone?

Tala: "No me gustaría dirigir el documental de La Decisión del Cholo Simeone, zapatero a tus zapatos. Creo que este año puede ser el definitivo porque no se le ha puesto nadie fácil. Desde el club ha sido el pim, pam, pum, creo que no lo han protegido lo suficiente".