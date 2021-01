Ricardinho explota: "Quieren que el foco pero no se lo voy a dar, están en el túnel, donde tienen que estar"

Este fin de semana se han jugado los dieciseisavos de final de la Champions de fútbol sala. Los representantes españoles Movistar Inter y Barça se clasificaron a octavos, y también lo hizo el ACCS de Ricardinho, Ortiz y compañía superando en los penaltis al Pesaro italiano.

Ricardo Filipe da Silva Braga, conocido internacionalmente como 'Ricardinho' ha pasado por 'Carrusel Deportivo' después de varios mensajes en las redes sociales en las que dejaba claro que estaba molesto con ciertas críticas hacia él y su nuevo equipo, las cuales en gran medida salían de aquí de España.

Olha olha, os ratinhos a sair da toca !!!!

Muitos tiros e pouco no 🎯 !!!

Isto aquí é paris no é como aconteceu com polaris!!! Ainda vos toca aguantar muito! — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) January 13, 2021

"Lo que me entristece un poco es que cuando cambias de equipo la gente te aplaude y te desea lo mejor, pero la gente quiere tu bien hasta que no seas su mal. Y eso a mí me entristece. La gente tiene que ser agradecida como lo soy yo", comentó en referencia a lo que siente actualmente.

Ricardinho tiene muy claro que en nuestro país muchos le guardan rencor. "¿Si me están esperando en España? Sí, hombre, sí. No solo en España pero más en España por la manera en la que he salido. Está más claro que el agua. Pero mi objetivo está aquí y no allí. Pero empieza a molestar que en redes sociales intentan meter el proyecto para abajo, están esperando que este proyecto fracase. Me molesta que se estén hablando de muchas otras cosas cuando en la liga española pasó cuando yo llegué. No quiero dar nombres pero me molesta que haya gente que esté esperando una caída para venir a apuntar con el dedo. Pero paso página porque van a tener que sufrir porque este proyecto tiene muchas piernas".

Se aceitares, dói menos!! Acredita!!!

Estamos na próxima fase da champions!!! Com trabalho, respeito pelos demais e muito esforço!! Parece que os ratos continuam escondidos.. sei que o ruído que estamos a fazer assusta mas calma, somos inofensivos! Somente queremos competir !! pic.twitter.com/idCd3m3PIj — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) January 16, 2021

¿Aficionados o jugadores? "No me refiero a jugadores, me refiero a personas a las que no debería darles el foco, que es lo que quieren, son personas que están abajo, en el túnel, en la oscuridad, que es donde tienen que estar. Jugadores jamás, yo siempre me he llevado bien con todos los jugadores. Yo estoy por encima de todo esto, pero tengo ojos y orgullo. Son personas que están en el deporte del fútbol sala y que antes eran los primeros que te escribían para salir en la foto".

Ricardinho dejó claro que no volverá a la liga española. "Ni a Inter Movistar ni a España. Yo intento pasar por un club por país, cuando llego a un equipo de primer nivel el mayor respeto que se le puede tener es intentar el mayor tiempo posible y luego no estar en un equipo rival o que esté en su Liga por decirlo así".

El luso tiene claro que molesta el proyecto del ACCS. "Me molesta que vengan a opinar o a tirar pullitas cuando no saben de nada o cuando les molesta el éxito de los demás. No hemos ganado nada, pero estamos ahí. Francia nunca había tenido un equipo tan lejos en la Champions. ¡Dejádnos en paz! Ya sabemos que es muy difícil. ¿No podemos intentar hacerlo bien? Queremos mejorar y jugar con los mejores y si nos toca perder, aprenderemos. Me molesta que estemos molestando por estar como estamos ahora", comentó en referencia al hecho de estar mejor de lo que muchos pensaban.

Además, finalizó la entrevista dejando claro que su idea es retirarse cuando acabe su contrato actual. "No voy a estar jugando hasta los 50 años. Yo tengo tres años de contrato y supuestamente serán mis últimos tres años en el deporte".