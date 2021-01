Un año esperando para intervenciones preferentes: la tercera ola pone a prueba a los hospitales españoles

Con un número de contagios desbocado, los hospitales empiezan a llenarse de enfermos de COVID-19. Plantas enteras dedicadas a pacientes de coronavirus, UCI llenas y lo peor: operaciones no urgentes aplazadas. No son pocos los hospitales que están posponiendo operaciones que deberían haberse realizado en tiempo y forma. Es el caso de la Comunidad Valenciana que con una ocupación de UCI por encima del 50%, ya ha dado orden de suspender operaciones y trasladar pacientes. Aunque todas las comunidades confirman que han llegado a aplazar operaciones no urgentes, hay algunos casos de pacientes a los que han aplazado también intervenciones calificadas de preferentes.

Pedro es un vecino de Hellín (un municipio de la provincia de Albacete) que sufrió un ictus en diciembre. Le hicieron pruebas y le dijeron que tiene un tumor en la cabeza. Tenía previsto operarse mañana pero, según nos ha contado su hija María, todo se está retrasando.

En el caso de otras operaciones, el aplazamiento viene de mucho más lejos. De los inicios de la pandemia y del colapso que sufrieron los hospitales en esos primeros meses. Hoy los compañeros de Radio Madrid están contando el caso de Ángel, un trabajador al que iban a operar justo en marzo, cuando empezó el confinamiento y desde entonces nada. Ni tiene fecha para la operación, ni fecha para volver a trabajar porque para eso, tiene que pasar antes por el quirófano.

Hablamos con Josep, de Girona, que lleva un año esperando una colonoscopia. "Tengo experiencias en la familia de cáncer de este tipo, recientemente tuve diarrea afortunadamente no hay sangre, o sea que esto me ha tranquilizado", nos cuenta en 'Hora 25'.

Por su parte a Javier le dijeron en marzo del año pasado que tenía que operarse de cataratas. "El especialista justo antes del estado de alarma me dio cita, luego en agosto septiembre me iban a operar... se aplazó otra vez, el 30 de diciembre lo volvieron a aplazar al 5 de enero y finalmente me operaron", nos cuenta. No será hasta marzo cuando tenga una segunda revisión y tras concatenar citas aplazadas.

Mari Cruz Martín es jefa del servicio de UCI del hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid y actual presidenta de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Ella nos cuenta que hay un índice de ocupación altísimo. Ahora se están revisando los respiradores que tiene en reserva la comunidad, por si los fueran a necesitar en esta nueva ola pandémica. "Ahora han empezado a ingresar los del tercer pico y eso aumenta la ocupación (...) Son pacientes similares, bastante jóvenes, sin enfermedades importantes", explica.

"Se están ocupando unidades que no son las habituales, los espacios destinados a otros pacientes se están ocupando, esto supone que tengamos que dejar de atender determinadas patologías", señala. Y a quienes todavía cuestionan la tercera ola, Mari Cruz explica que "sigue habiendo pacientes muy graves" y "nadie debe perder la visión de esta enfermedad" y sentencia "mantener las medidas de aislamiento son imprescindibles si no queremos poner en jaque el sistema sanitario".