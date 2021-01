Controversia por la salida de la UME de Madrid: las dos partes dan su versión en 'Hora 25'

El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso explica, por su parte, que ha decretado el paso a la fase 1 del Plan de Inclemencias, en el que la gestión de la limpieza regresa por entero a las administraciones locales. El paso a la fase 1 supondrá la desaparición del personal y la maquinaria que la UME ha aportado desde que el viernes 8 comenzó la gran nevada. La Comunidad de Madrid señala que la decisión se ha tomado en la reunión del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM). Cabe destacar que la UME está presente en la reunión del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, pero que no tiene capacidad de decisión sobre la retirado o no de sus efectivos. Según el Gobierno, "no es necesaria una retirada expresa de la UME para explicar lo que ha sucedido" porque al pasar de fase 2 a 1 se prescinde de cualquier ayuda del Estado.

José Manuel Franco (Delegado del Gobierno en Madrid)

Yo sinceramente lo penúltimo que quiero es polemizar sobre los problemas que hay en Madrid. No es necesaria una retirada expresa de la UME para explicar lo que ha sucedido. Cuando se baja al nivel 1, lo que ocurre es que la comunidad tiene que valerse por sí misma. De verdad, no debería haber lugar a esta polémica. Nivel 1: no se contempla la actuación del Estado y eso es así.

Sobre la explicación de Almeida

No me constan las palabras de Almeida. La UME ha hecho una labor encomiable. Si no fuera por ellos, los que no apuestan por unos servicios públicos de calidad tienen que recurrir a los medios del Estado, que les ha dado una ayuda ejemplar.

A estas horas ningún ayuntamiento ha solicitado la ayuda del ejército. Para esta inclemencia invernal, el PLATERCAM decidió pasar del nivel 2 al nivel 1 y esto implica que tiene que solucionar estos problemas con sus propios medios. Aprovecho para decirle al ayuntamiento y a la comunidad que se avecina un temporal de lluvia.

Quiero fiarme de mis gobernantes. Si han decidido hacer esto es porque tienen criterios objetivos. Lo que no pueden es acusar al Gobierno de haber retirado a la UME.

Enrique López (Consejero de Justicia e Interior de Madrid)

Les dijimos que íbamos a esperar a que los ayuntamientos hicieran sus peticiones. Tras más de 30 horas sin que ningún ayuntamiento pidiera nada, en un ámbito de consenso la federación de municipios y otros representantes decidimos pasar a fase 1. Insisto, con un amplio nivel de consenso, decidimos bajar el nivel 2 al 1 de práctica normalidad en la que resta limpiar calles. Consultada a la Federación de Municipios, nos dijeron que se valían por sus propios medios. Consultado el ayuntamiento de Madrid, igual. En un amplio consenso y con una coordinación entre administraciones que espero que esta polémica se solucione lo antes posible.

La UME sigue dando su apoyo por la emergencia sanitaria. Siguen prestando su trabajo. Pero en lo que son las labores de emergencia por el temporal ya no. Entre todos decidimos replegar a la UME, están exhaustos y hay que retirarlos. El sábado, por parte de Protección Civil se nos pidió que pensáramos en replegar a la UME. Les pedimos unas horas para preguntarles a los ayuntamientos y entonces pasamos al nivel 1.

Comunicado de Interior

El Ministerio del Interior, ante diversas informaciones aparecidas sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias en la Comunidad de Madrid, señala:

**** Consulta el documento de la UME.