Youtubers andorranos

Youtubers que se van a Andorra para no tributar en España. Más importante que hagan o no uso de los servicios públicos cuando vengan aquí, es que conozcan por qué esos servicios existen, cuánto dinero cuestan y a quiénes benefician. Y sobre todo, por qué pueden hacer eso. Eso es fundamental. Por qué ellos pueden tributar fuera de España y por qué hay gente que, pudiendo hacerlo, no lo hace. Una de las lecciones de la pandemia fue que, durante el Estado de Alarma, había gente que podía saltarse el confinamiento sin que le ocurriese nada porque no había un policía en cada portal, y a lo que se apeló fue a la comunidad; si lo hacíamos todos, nos beneficiábamos todos. En la decisión de no querer pagar el dinero que te corresponde en tu país, tanto como para irte a vivir a otro, hay una manera de entender el dinero en la que no cabe nadie más. Pagar impuestos es decirle a la sociedad que tu dinero lo ganaste gracias a más gente que tú, y hacer funcionar un sistema que intenta, de este modo, dar a los demás parecidas oportunidades a las que tú tuviste.