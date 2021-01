Alejandro Ruiz-Huerta, superviviente de la matanza de Atocha: "Me sentía culpable por haber sobrevivido"

El próximo 24 de enero se cumplen 44 años de la Matanza de Atocha, el día en que cinco abogados laboralistas fueron asesinados y otros cuatro resultaron gravemente heridos por parte de un comando ultraderechista. Aquello, además de marcar las vidas de los supervivientes, marcó la España predemocrática y la sociedad salió a la calle de manera pacífica para reivindicar la paz y el entendimiento, fundamentales para el desarrollo de la Transición y la democracia. Coincidiendo con el aniversario del atentado se estrena mañana en el Teatro del Barrio ‘Atocha: El revés de la luz ‘, la primera obra de teatro que aborda el suceso desde el punto de vista de uno de los supervivientes: Alejandro Ruiz-Huerta, el único de los abogados que sufrió el ataque y queda con vida en la actualidad.

Hoy hemos podido hablar con Alejandro en ‘La Ventana', la figura en torno a la cual nace la idea de este montaje teatral. “He sido siempre un hombre muy metido en ambientes culturales y siempre he llevado conmigo la idea de ampliar la memoria de Atocha y de mis compañeros asesinados a través de la cultura”. Sin embargo, Alejandro se niega a considerarse un superviviente, y prefiere referirse a los que superan estas tragedias como “sobrevivientes”. “Nosotros no somos superiores a nadie, por eso no somos supervivientes”.

La obra parte del personaje de Alejandro recibiendo terapia, una práctica que el propio Alejandro ejercita desde hace años: “Yo empecé a hacer el psicoanálisis unos dias antes de Atocha y me vino muy bien que inmediatamente después del atentado, cuando pude moverme, logré encontrar un psicoanalista que estaba dispuesto a ayudarme”. A pesar de que ha acudido a distintos profesionales a lo largo de su vida para tratar los efectos del atentado, nos comenta que, de todos ellos, la lección más importante que ha aprendido ha sido darse cuenta de cómo este suceso marcó su personalidad. “Yo perdí mi identidad en el atentado porque yo no sabía quién era, sobre todo, cuando me doy cuenta de que me he quedado con vida, a pesar de la terrible violencia que se empleó allí”.

El atentado es un hecho que las nuevas generaciones han ido olvidando paulatinamente, pero aquellos que se vieron envueltos como Alejandro no han podido pasar página. “Yo me sentía culpable por haber sobrevivido”. Alejandro ha recordado cómo se sucedieron los acontecimientos aquel 14 de enero; unos hechos que constituyeron un cumulo de circunstancias que provocaron que lograse sobrevivir. “Una bala en malas condiciones que pega en la pared rebota en un bolígrafo que tenía en la camisa, caigo y el cuerpo de un compañero me tapa; solo me quedan fuera las piernas y es donde me disparan”.

Con el paso del tiempo, el sentimiento de culpa se ha ido difuminando y ha dado paso al agradecimiento. “Los sobrevivientes somos unas personas muy cargadas de tristeza, de pena y de dolor porque llevamos encima la carga de la muerte de los demás, pero estamos vivos y tenemos que hacer todo lo posible por recordar la vida y la muerte de los demás”.

Por último, Alejandro ha querido remarcar la importancia de la memoria histórica para que las nuevas generaciones no olviden tragedias como la de Atocha, que marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia del país. “El consenso de la Transición se crea socialmente a partir de Atocha, ese día fue una clave para empezar a construir la democracia desde la misma base”.

Dirigida por el dramaturgo Javier Durán, la obra ‘Atocha: El revés de la luz' contará con la presencia de Nacho Laseca, Fátima Baeza, Frantxa Arraiza, Alfredo Noval y Luis Heras. Se estrena el 19 de enero y podrá verse todas las semanas de martes a domingo hasta el 24 de febrero en el Teatro del Barrio.