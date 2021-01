'In Fabric': la película sobre el vestido asesino que hará que no quieras comprar nunca más

Hay muchas maneras de contar las perversiones de la sociedad de consumo, traída desde el fin de la segunda guerra mundial, pero que en nuestros días ha alcanzado su culmen. Sin embargo, ninguna de esas maneras, cine social, drama, distopía, se asemeja a la propuesta del británico Peter Strickland en su nueva película, In Fabric, un estreno que llega dos años a España, pero llega que, en el fondo, es lo importante. Lo hace además en esta situación postpandemia, en la que muchos -menos de los que nos gustarían- se han replanteado su relación con los objetos, la ropa y el consumo desaforado.

In Fabric puede definirse como un filme gamberro que combina terror, humor y fetichismo con un trasfondo de crítica al consumismo y al mundo laboral moderno. Una película de género, que ya está estrenada en Movistar Plus, y que fue recibida con mucho entusiasmo, pero también con desconcierto, en el Festival de Cine de San Sebastián de hace dos años.

La película se iba a titular Pesadilla consumista en un inicio. "Sí que hay algo de eso, pero lo importante es que esté presente pero sin juzgarlo, porque al final yo mismo soy parte del problema y seguro que algo de lo que llevo puesto está hecho en algún sitio donde puede haber niños explotados haciéndolo. No quería como director mirar desde una atalaya y juzgar a los personajes, sino quererlos. Si yo fuera Ashila me compraría no un vestido, sino veinte, con esa vida anodina que tiene. ¿Por qué no va a poder disfrutar de comprarse algo? La crítica al capitalismo está, pero también lo muestro como elemento para mostrar el escapismo que buscan los personajes",

Un vestido rojo maldito que adquiere vida propia y que pasa de un dueño a otro sirve de enlace entre dos historias: la de una mujer en la cincuentena, madre separada que recurre a los anuncios clasificados para encontrar pareja y la de un reparador de lavadoras a punto de casarse casi por desidia después de una relación de 15 años.

Strickland dice que la inspiración le viene de la fascinación y el miedo que siente hacia los centros comerciales. "Tuve muchas pesadillas con maniquíes", dice el director de esta sátira anticonsumista. El director reconoce que él mismo es víctima de consumismo y que no quiere ser hipócrita en su denuncia. Le interesaba también, decía en San Sebastián, hablar de la aleatoriedad de la muerte, algo que es extrapolable a enfermedades como el cáncer.

En este momento de pandemia, el centro comercial ha pasado a un segundo plano y son las compras por Internet las que han tenido mayor protagonismo: "Odio las compras online, me gusta que me recomienden personalmente", dice. Asegura Strickland que consume en tiendas de ropa de segunda mano. "Te preguntas quién lo habrá vestido antes, me gustaba esa idea de ciclo de la ropa", explicaba.

Admirador del cine de Jess Franco y más habitual de Sitges -donde presentó The Duke of Burgundy (2014) y Berberian Sound Studio (2009)- que de San Sebastián, Strickland ambienta su nuevo filme en unos grandes almacenes ingleses, en 1993, aunque su estética remite a los 70. La distribución de In Fabric corresponde a Diamond FIlms, pero con la pandemia y la situación de las salas, la distribuidora ha llegado un acuerdo con Movistar Plus para lanzarla en plataformas.