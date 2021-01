Ramon Besa: "Se buscan culpables pero el problema es que no hay liderazgo"

El Barcelona no levanta cabeza en los últimos meses. A la difícil crisis institucional con el Barçagate y la dimisión de Bartomeu, se le unió la humillación en Europa y el burofax de Messi. El club azulgrana no levanta un título desde el año 2019, algo que no es común en un club como el Barça y más cuando la final de la Supercopa estaba ganada a dos minutos para el final del partido. A la bronca en el vestuario que contó Adrià Albets en El Larguero se le une la busca de explicaciones y también culpables en la derrota frente al Athletic.

Ramon Besa lo resume todo en un problema de liderazgo: "Se buscan culpables pero el problema es que no hay liderazgo. No hay presidente en el club, el entrenador está cuestionado y el capitán ya ha dicho que quiere irse", afirma Besa en El Larguero con Manu Carreño.

Sus previsiones a corto plazo no son muy halagüeñas: "No veo que hasta dentro de un mes se pueda revertir esto". Sobre la continuidad de Leo Messi, Besa habla de una final que ha desanimado más al argentino: "Cuanto más tiempo se dilate será peor. El desánimo de Messi con la frustración puede ir a peor. Nunca habíamos visto una expulsión de Messi, eso también es una señal".

La final de la Supercopa perdida se suma en lastre de derrotas que lleva el argentino como capitán del club: "Leo Messi se siente solo, y además es el capitán. Si medimos el reinado de Messi a través de las copas que ha levantado son muy pocas, solamente son tres", sentencia Ramon Besa en El Larguero.

En un Barcelona en eterna depresión, Manu Carreño se acuerda de la marcha de muchos de los grandes jugadores culés: "No solo se han ido grandes jugadores sino que se han ido grandes líderes",afirmó el director de El Larguero. "La falta de identidad futbolística es otro de los grandes problemas de este Barça", sentenció Ramon Besa anoche en El Larguero.