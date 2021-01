Dani Parejo: "Despedimos a Marcelino con lágrimas en los ojos sabiendo que se cargaban un proyecto"

Uno de los buques insignia del Villarreal, Dani Parejo, ha estado anoche en El Larguero hablando con Manu Carreño y el resto del Sanedrín de exfutbolistas. Álvaro Benito, Kiko Narváez, Gustavo López y Raúl Ruiz preguntaron y charlaron con el crack del submarino amarillo repasando diversos temas como su salida complicada del Valencia, su alegre presente en el Villarreal y su posible presencia con España en la Eurocopa.

Su salida de Valencia

Dani Parejo pasó momentos muy complicados en el Valencia. Además de su capitán era un líder en el campo y fuera de él y vivió de primera mano como Peter Lim y compañía se cargaban un equipo campeón de la Copa del Rey, dejando de lado a sus grandes estandartes.

Así vivió Parejo y el resto de futbolistas del Valencia la despedida de Marcelino García Toral como entrenador del club ché: "La despedida de Marcelino, no solo para mí, incluido para los jugadores que jugaban poco, fue de las peores, con diferencia. Muchos con los ojos llorosos porque se daban cuenta de que se cargaban un proyecto", lamentó Parejo en El Larguero.

Marcelino y Parejo han mantenido siempre una gran relación y la separación obligada de sus caminos fue todo un jarro de agua fría y una motivación para abandonar el club. Un contacto que aún mantiene con su exentrenador: "Me gustan las personas sinceras y que digan las cosas a la cara. Mantengo relación con él y le mandé el mensaje tras ganar la Supercopa de España", afirmó el futbolista del Villarreal.

Lo que era ostracismo e incendio tras incendio en Mestalla se ha transformado en alegría en Villarreal, así se siente Parejo: "Creo que he acertado aunque no era mi intención irme del Valencia. Me he ido de la noche al día. Estoy en un club increíble, muy bien gestionado. Es un club increíble para el futbolista", además de su felicidad por los compañeros que le rodean: "Tenemos una gran plantilla y un gran entrenador. Ernesto y Marcelino han sido mis mejores entrenadores y quiero incluir a Unai Emery, es fabuloso", dijo alabando a su actual técnico.

De cada uno de ellos destaca algo en particular: "Me quedo con la serenidad de Valverde, la intensidad de Unai Emery y de Marcelino me quedo con su estilo directo con el futbolista", afirmó.

El futuro del fútbol: desde Kubo hasta Pedri

Dani Parejo también tuvo tiempo en El Larguero para analizar todo lo ocurrido con el actual jugador del Getafe y cómo lo vivió desde dentro: "Take Kubo nunca ha puesto una mala cara, ni un mal gesto. Al final estás en un club que considero top, y que ha jugado todo al final de la temporada pasada. Entiendo que le joda no jugar, creo que lo ha hecho bien, yo hubiera hecho lo mismo que Kubo. El tiempo pone a cada uno en su lugar y creo que tiene tiempo para demostrarlo. También la masa que mueve en su país al final es una presión para él"

"No tengo la suerte de jugar con él, pero lo que he visto me ha gustado muchísimo. Creo que será un grandísimo futbolista, de verdad", elogiando a Pedri, jugador del Barça. Elogios que vienen de un futbolista al que le gustaría ser entrenador como Dani Parejo.

Además de cara a la Eurocopa que este año se disputa después del aplazamiento del pasado año, Parejo se muestra "optimista" porque ve que "el míster ha demostrado que llama a los que mejor están". Y en estos momentos, Dani Parejo es uno de los futbolistas que más lo está demostrando en el Villarreal.