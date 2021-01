"Parece que están deseando echárselo en cara", Kiko Narváez rechaza el último reproche a Zidane

Luka Jovic vuelve a marcar goles. El delantero serbio logró en su redebut con el Eintracht dos goles en la segunda parte, poniendo fin a su sequía goleadora en el Real Madrid. El Sanedrín de futbolistas analizó la situación del serbia.

Álvaro Benito: "Creo que hay que ser prudente. Estar lo más cercar de la realidad posible. No tiene nada que ver jugar en el Eintracht y en el Real Madrid, hay varios escalones. Él jugando con otro punta por delante es como más cómodo se siente. Llegando, no estando.

"En el Madrid no ha dado el nivel. Es verdad que ha tenido pocas oportunidades. Pero nunca ha dado la sensación de querer demostrar, de querer ganar más oportunidades. A mí me daba sensación de apatía y de no estar preparado por jugar en el Real Madrid".

Kiko Narváez. "Pasó con James, Bale... cuando hacen cuarenta minutos bien parece que están deseando echárselo en cara a Zidane. Aprovechan para eso. No solo por la cuenta del Eintracht, muchos otros también. Zidane le dio la oportunidad de demostrar hambre. A día de hoy el Madrid le queda grande. Con 15 - 25 partidos, veremos lo que hace".

"Sólo hacía falta ponerlo"

Uno de los aspectos más polémicos del debut de Jovic fue el comentario del club alemán con el segundo gol del serbio. En su cuenta de Twitter, informaron del segundo gol con el siguiente mensaje: "solo hacía falta ponerlo"

Alvaro Benito: "La relación entre ambos clubes ha sido buena, le compras un jugador, se lo devuelves cedido... Ese comentario me parece un sinsentido. Pero si ahora la rompe y mete 25 goles, nos la embuchamos. Pero a mí aquí me ha dejado frío":

Raúl Ruiz: "La camiseta del Madrid pesa más. Todos no aguantan esa responsabilidad. Y si él no se siente importante, se abandona. Otro que iba para Balón de Oro era Odegaard".