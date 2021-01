"Van a pagar un 10% de impuesto de la renta": la realidad de los 'youtubers' que se van a Andorra

El Rubius, uno de los youtubers con más seguidores, ha reabierto el debate sobre la tributación tras anunciar que se muda Andorra, donde ya residen gran parte de sus amigos. Willirex, Vegetta, Invicthor o Ampeter son algunos de los youtubers que le han precedido y han trasladado su residencia fiscal al país vecino, lo que supone dos problemas paralelos: por un lado, dejan de tributar en España quienes han disfrutado de los servicios públicos que se derivan, precisamente, del pago de impuestos; por otro, trasladan este mismo mensaje a sus seguidores: millones de jóvenes que reciben el mensaje que pueden evitar pagar tasas y, de hecho, que es la mejor decisión.

“Van a pagar un 10% de impuesto sobre la renta, o del impuesto de Sociedades, porque allí tendrán que constituir una sociedad que, para una persona con su nivel de ingresos no va a suponer ningún problema, sí para otra persona con ingresos menores, cuyo traslado de residencia a Andorra sería casi imposible. En su caso, es muy fácil, y se dan muchas facilidades, y van a tributar a ese 10% que, seguramente, efectivo, será incluso menor. Y luego si facturan a compañías, por publicidad y demás, el IVA que saquí sería el 21%, allí hay un impuesto similar que es del 4,5%. La diferencia es grande, claro, pero también es grande la diferencia entre un Estado como Andorra o un Estado como España o cualquier otro de la UE, donde hay que mantener unos servicios públicos” señala el presidente de Gestha, Carlos Cruzado.

Jesús Rodríguez Márquez, ex director del Instituto de Estudios Fiscales, apunta que “lo que hay que hacer es utilizar las armas que tenemos en el ordenamiento tributario para que, si esos cambios de residencia no son reales, hacerlos tributar en España. Y yo tengo alguna duda de que todos esos cambios sean reales, porque en España ser residente no es solo si se permanece aquí más de 183 días al año, sino que también eres residente en España, si aún no permaneciendo aquí, tienes en España el centro de tus intereses económicos, luego es posible si, aunque alguien se vaya a Andorra, con el dinero que obtenga realice inversiones en España, que es el país al que está vinculado y eso atraería de nuevo la residencia hacia nuestro país”.

Un problema, el de la carga fiscal, que se refleja, además, en las opiniones de la población. El 52,9% de los españoles considera que en España se pagan muchos impuestos, según el último estudio 'Opinión pública y política fiscal' publicado por el CIS. Uno de cada tres encuestados cree el pago de impuestos es regular (un 36%) y solamente el 5,4% cree que es "poco".

Hay una sensación personal de exceso de carga fiscal pero hay, además, un sentimiento de injusticia en el sistema en general: el 83,1% no cree que paguen más impuestos quienes más tienen, mientras que el 10,4% sí piensa que el sistema es justo.