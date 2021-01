Ana Martínez Vidal, portavoz del Gobierno de Murcia: "Si no dimite Villegas, López Miras debe cesarlo"

Fuentes de la consejería de Salud ha confirmado a la SER que el consejero de Salud, Manuel Villegas, y otros altos cargos de su departamento se vacunaron la semana pasada contra la COVID-19 junto a un amplio grupo de funcionarios del departamento y del Servicio Murciano de Salud. La noticia ha causado un gran revuelo político en toda España y, además de las críticas de la oposición murciana, hay un mensaje en redes sociales muy claro de la consejera portavoz del gobierno de coalición PP-Ciudadanos de la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal.

La consejera naranja, que es la líder del partido en Murcia, acaba de pedir la dimisión de Villegas con este mensaje: "El protocolo de vacunación es muy claro en la Región de Murcia. A los Consejeros no nos corresponde vacunarnos todavía y es muy importante que seamos ejemplares. Este comportamiento no es admisible. El consejero de Salud debe asumir su responsabilidad y dejar el cargo". La portavoz ha estado en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

Sobre la vacunación del consejero

Esta conducta es inaceptable, creemos que no se puede escudar en su condición de médico. Debe irse. Es una conducta que dada la situación actual, hay muchos murcianos, muchos españoles que lo están pasando muy mal. Creemos que los políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias.

Yo soy portavoz del Gobierno, pero también responsable de Ciudadanos Murcia. He hecho las declaraciones como miembro de mi partido, pero también lógicamente es una reivindicación que hago como portavoz del Gobierno.

No he tenido tiempo para hablar con López Miras. Todos creemos que es una conducta inaceptable. Tenemos que saber cuántos altos cargos se han vacunado, quiénes eran, porque no todos eran médicos. Son vacunas que han dejado de suministrarse a personas que lo necesitan. Es una conducta absolutamente reprobable.

Sobre la posible no dimisión del consejero

Si no dimite, el presidente debería cesarlo. Esperamos que asuma su responsabilidad. Él ha reconocido que ha sido vacunado. Nosotros, en función de la justificación tomaremos una decisión al respecto.

Creemos que es una conducta inaceptable y tendría que poner su cargo a disposición, pero no le podría decir si tendría que asistir o no al Consejo Interterritorial. Como le digo, no solo ha sido él, han sido otros altos cargos también.

No queremos pensar que esta situación haya derivado en irresponsabilidades por otros lados.

Si no cesa o no dimite, ya le digo que me manifestaré en un sentido u otro mañana. Esta situación es muy desagradable para todos y esperemos que tenga consecuencias. Esta es una cuestión que consideramos inadmisible, esperemos que asuma su responsabilidad, pero no le puedo adelantar qué haremos. Como responsable de Ciudadanos le aseguro que ninguna de mis consejerías lo habría hecho.