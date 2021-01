Mamoneo en Murcia

El mamoneo es imposible de evitar en cualquier administración del Estado porque existe desde que el poder es poder. Y esto de que en Murcia el consejero de Sanidad y altos cargos se hayan vacunado saltándose el protocolo es una historia de poder: no ya el poder de vacunarte antes que los demás, sino el poder de que los demás, en situaciones mucho más arriesgadas, no lo vayan a poder hacer aún por tu culpa. Se trata de una forma de corrupción personal que, viendo lo que está pasando en los hospitales y en las residencias, dice mucho de la frivolidad con la que representas a los ciudadanos, de la impunidad que crees que tienes respecto a ellos y, en un juicio más delicado, de tu propia calidad humana. La calidad humana se demuestra en las situaciones más extremas. Como cuando un barco se hunde, y el que los reparte se queda los salvavidas para dárselos a sus colegas. Que haya gente que se ha saltado el turno de vacunación y se haya aprovechado de su posición de poder significa a) creen que la situación no es tan extrema como para que no importe lo que han hecho, o b) creen que la situación es tan extrema que tienen que vacunarse ellos primero. Si es la primera son malos políticos, si es la segunda son malas personas. Prefiero que sea la primera. Pero sea una u otra, sólo se puede dimitir.