No sirve para nada

¿Cuántas veces han oído ustedes aquí en la radio y en todas partes: "señores políticos, dejen sus discrepancias de lado y pónganse de acuerdo en esto de la pandemia"?

Pues me barrunto yo que se habrá dicho eso miles de veces. Y yo propongo dejar de decirlo, porque si en casi ya un año de pandemia no han hecho caso, ¿para qué insistir? Oírlo, lo han oído.

Si en once meses no han hecho caso, ¿creen que si lo decimos una vez más van a decir: "ostras, pues es verdad, no había caído, vamos a ponernos de acuerdo y dejar el politiqueo de lado"?. Pues no.

Por tanto, dejémoslo ya de decir, que ya lo han oído, y que no van a hacer caso. En vez de volverlo a repetir, propongo que, cuando toque votar, se lo digamos con el voto, que es la única cosica que ellos entienden.