"Es muy posible que un virus asesine a 3.500 millones de personas en los próximos diez años"

Llevan en este planeta desde hace miles de millones de años y nos aventajan en número de manera apabullante. "Hay más virus en la Tierra que estrellas en el Universo" o si prefieren otra comparación impactante: "En un solo ser humano hay más virus que personas en la Tierra".

"No todos matan, la mayoría de los virus son inocuos, afortunadamente'" pero los que son dañinos se han revelado como "el mayor depredador del ser humano, un conjunto de problemas envueltos en una proteína". Tanto que según Juan Fueyo, profesor de Neurooncología del M.D Anderson Cancer Center de Houston y referente mundial en investigación biomédica, "es muy posible que nuestra generación sufra un apocalipsis y que un virus asesine a 3.500 millones de personas en los próximos diez años". De hecho hay no pocas hipótesis que investigan y especulan con el papel de los virus en algunos fenómenos de extinción de flora y fauna animales, e incluso ancestros humanos como los Neandertales.

La frase forma parte de la carta de presentación de 'Viral', cuyo autor se ha asomado esta tarde a La Ventana para conversar sobre un libro que acaba de publicarse y que Fueyo dedica a su madre, fallecida al inicio de esta pandemia.

"La situación va a peor, en cincuenta años las pandemias se han multiplicado por cuatro y en la última década han experimentado una explosión. Y la situación va a peor por fenómenos como la deforestación, la desaparición de las junglas que modifica el hábitat de la vida salvaje y expone a mucha gente a virus que no conocíamos. El riesgo está aumentando muy rápido a menos que hagamos algo. Recordemos la capacidad de infección de la viruela, por ejemplo, que se cebaba en niños a diferencia del Covid-19. O el virus de la polio y sus consecuencias de invalidez en forma de parálisis muscular. Imaginemos un virus que combinara esos dos factores, ése puede ser el siguiente virus responsable de una pandemia".

"Resulta evidente que esta pandemia nos ha pillado por sorpresa, cada año se realizan estrategias en países como Estados Unidos en relación con la las armas nucleares, me pregunto cuándo se plantearán los países maniobras o simulacros preventivos sobre qué hacer en caso de aparición de una pandemia", nos ha contado.

Fueyo se muestra muy crítico con el papel desempeñado por los políticos a escala global. "En su agenda la mayoría de los políticos sólo tienen dos cosas: cambiar el pasado y planear venganzas, y cuando llega algo como la Covid-19, que no encaja con ninguna de las dos, simplemente no saben qué hacer. Se ha politizado el uso de la mascarilla, se ha minimizado el impacto y el número de casos, la gran mayoría de los políticos ha jugado un papel muy negativo en esta pandemia, frente a la ciencia que ha desempeñado y desempeña un papel muy positivo, el único que podrá salvarnos".

El autor de 'Viral' lamenta también el daño que está haciendo la llamada "postverdad" y las teorías conspiranoicas que lastran el progreso en la lucha contra el virus. "Hay un ensayo de Isaac Asimov que se titula 'El culto a la ignorancia' y que es muy revelador. Hay gente que piensa que es democrático asumir que la ignorancia vale igual que el conocimiento y no es así. Ciencia significa conocimiento y aceptar las verdades es la única manera de progresar". Una tarea que asume complicada. "es cierto que los virus lo ponen fácil, porque no se les ve, se les conoce poco, ni siquiera hay acuerdo sobre si están muertos o vivos, pero lo que es seguro es que no tienen inteligencia ni intenciones, como mucho podemos admitir su instinto de supervivencia".

Fueyo se muestra esperanzado por el cambio de rumbo que puede suponer la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos tras el "nefasto" paso de Donald Trump por la Casa Blanca. "De momento, ha elegido como asesora científica a Frances Arnold, la primera mujer estadounidense galardonada con el premio Nobel de Química, y eso es motivo para el optimismo".

Pese a los negros augurios con los que empieza 'Viral', el libro finaliza con un mensaje de confianza y esperanza en el futuro gracias a la ciencia y que rinde homenaje al astrónomo, cosmólogo y científico estadounidense Carl Sagan:

"La pandemia ha dejado trágicamente claro que la ignorancia pone en riesgo la vida propia y la de los demás, y que el conocimiento las salva. Hay que aspirar a estar informados, y a dejar que nuestra experiencia y sabiduría guíe nuestras decisiones. Por encima de las supersticiones, de cualquier tipo, y de las ambiciones políticas de los autócratas de cualquier signo, se alzará de nuevo la paloma blanca de la ciencia. El optimismo se esconde bajo las advertencias. Los científicos buscan soluciones para salvar al mundo y las encontrarán. Esta pandemia se controlará con una vacuna y pronto nuevos y mejores tratamientos podrán aplicarse a enfermos que padecen la Covid-19. No busquemos soluciones en otros lugares: la ciencia siempre nos ha ayudado a triunfar, a romper las cadenas impuestas por los tiranos o la biología. No permitamos que los autócratas de hoy nos releguen al ostracismo. Como cita Carl Sagan al concluir ‘Los dragones del Edén’: "El conocimiento es nuestro destino".