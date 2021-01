El imperdonable error que cometen todos los famosos al pedir disculpas en redes sociales

La Vida Moderna, en su séptima temporada y centrados en ser un programa de supervivencia, es prácticamente un servicio público y una vez más, sus integrantes han personalizado en sus figuras el clamor popular sobre algo que no puede volver a ocurrir.

"Hemos comentado varias veces lo que ocurre cuando el famoso tiene que hacer un comunicado después de haber liado algo", comenzó a relatar David Broncano. Su compañero Quequé prosiguió completando su frase: "se ven obligados a sacar un comunicado, lo escriben en el bloc de notas del móvil, hacen pantallazo y se ve la batería que queda, Vodafone...", dijo con indignación

"¡Recórtalo! ¿Qué te cuesta? Y deja solo el texto", sostuvo Broncano entre risas. Leiva, que tuvo que hacer un comunicado tras unas polémicas declaraciones en una entrevista a raíz de las vacunas contra la covid-19, ha sido el último en cometer este sacrilegio.

"Va por ti, Leiva. Va por ti", reconocía Quequé. "Si no recortas, no nos centramos en lo que importa. Despista", añadió el humorista salmantino. "Pierdes toda credibilidad de lo que dice el comunicado si haces eso. Si eres muy famoso no mandes tú el comunicado, déjalo en manos de tus abogados", concluyó entre risas el señor mayor.