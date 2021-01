Bertus: "La gente que no dice a quién vota es porque vota a la derecha"

Buenismo Bien tuvo la semana pasada como invitado a Ignatius en una entrevista la mar de emotiva y este miércoles ha recibido la visita de Bertus, y no, no nos referimos a Berto Romero sino a un influencer que representa a la perfección cómo las redes sociales pueden impactar en muchos de los jóvenes.

Bertus además no hace un contenido blanco en el que se limite a hacer reír o entretender, sino que también impregna sus valores en él. "Tú eres superprogre, se nota en tu discurso", le reconoció Manuel Burque, seguidor del influencer en las diferentes redes sociales.

"Sí, soy de izquierdas y siempre lo digo. La gente que dice 'yo no digo a quien voto', es que vota a la derecha, eso está claro. Eso es así. Y a mí no me importa decir a quién voto", sostuvo Bertus sobre su tendencia política, claramente progresista.

"Utilizas el 'todes' con naturalidad, eres de las primeras personas con influencia que lo ve utilizar sin pudor y de forma convincente", añadió Burque sobre una de las principales características por las que se puede diferenciar a Bertus con respecto a otros creadores de contenido.

"Lo he empezado a hacer, se me ha quedado y me sale solo. Mucha gente me ha agradecido que lo utilice y en ese tipo de momentos ves el impacto que tienes en la gente. El uso del lenguaje es importante", concluyó Bertus.