Rosario Flores: "Tengo material inédito de mi hermano Antonio"

Rosario Flores (Madrid, 1963) entra a esta conversación con Mara Torres a la luz de El Faro bajo el seudónimo 'El temperamento', que reconoce que resume todo lo que le ha enseñado su madre. Visita en la primera pregunta el mar, del que cree que está hecha, sin el que no puede vivir. Ahora que vive en una zona de costa se siente completa con su compañía, a la que vuelve constantemente. Este 'Temperamento' se emociona, se ríe y canta en esta media hora de conversación que es música para los oídos.

La cantante forma parte de una de las familias de artistas más importantes de nuestro país, hija de Lola Flores y El Pescaílla y hermana de Antonio y Lolita Flores, se cría en una casa donde el arte florecía en cada metro cuadrado. De niña "soñaba con la danza, con el cante, con expresar. Me notaba una energía especial". Viaja también en los primeros minutos de esta conversación a las primeras canciones que la hicieron sacar su voz, cantaba un disco de Carole King que llegó a su casa y que marca el inicio de todo. Supo al escucharla que tenía su tono y ahora, cuarenta años después, aprende a tocarla al piano con nostalgia.

El inicio de todo para ella, porque para el público fue cuando tenía 26 años y dio su primer concierto en la Sala Morocco de Madrid. Pidió a su madre que no asistiese para no despistar la atención, sabía que aquella noche tenía que entrar todo a un público que significaba su inicio, el salto a la vida profesional que ahora atesora. Ahora se emociona al recordar las palabras de incredulidad de su hermano Antonio Flores cuando salió de verla aquella noche. "Nadie me había visto así, ni mi propio hermano, me salió una cosa que luego hizo que fuese para todos, y por fin, Rosario Flores", ha añadido.

En esa casa donde la música sonaba de forma intermitente, Rosario recuerda cómo intentó que su padre le enseñase a tocar la guitarra y no lo consiguió. La guitarra estaba en aquella época, por tradición, para ser tocada por los hombres. Las mujeres se esperaban en el cante y en el baile, recuerda. Vuelve en esta conversación a las letras de su hermano Antonio, a la genialidad de su madre Lola y al ritmo que heredó de su padre.

Tras treinta años de carrera y un número incontable de discos Rosario Flores presenta esta noche su nuevo trabajo, 'Te lo digo todo y no te digo na'. Sus letras han acompañado a toda una generación y ahora son reutilizadas por las nuevas generaciones, C Tangana ha usado en uno de sus últimos trabajos, 'Nunca estoy', ese verso que tanto hemos repetido 'Cómo quieres que te quiera si no estás aquí'. Sus letras, su energía y esa voz inconfundible se abren paso una vez más.