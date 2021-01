Eder Sarabia: "Piqué ya me dijo en Lisboa que quería que entrenase al Andorra"

Eder Sarabia, nuevo entrenador del Andorra de Gerard Piqué, pasó por El Larguero para charlar con Manu Carreño junto a Quique Setién. Ambos repasaron los mejores momentos de su carrera como primer y segundo entrenador.

"Siempre he dicho que me siento primer entrenador. He pasado un tiempo impresionante con Quique y se me ha ofrecido esta oportunidad. He entendido que era el momento y el lugar", comenzó a explicar Sarabia.

"Piqué y yo habíamos hablado desde que salimos del Barça, un par de veces. Le escribí con lo de la lesión, le felicité por el premio que recibió. Me llamó y me dijo 'te la voy a tirar, que sabes cómo soy'. No le contesté al momento. Me ha demostrado desde el primer día muchísima implicación en el proyecto", añadió.

Piqué ya dio a conocer su interés por el entrenador tras la derrota 2-8 ante el Bayern de Múnich en Lisboa. "Cuando me fui del Barça ya me dijo que me quería en el Andorra. El día de Lisboa, nos encontramos en el hotel y ya me dijo "en un futuro quiero que entrenes al Andorra", explicó.

Sobre quién le había felicitado por el nuevo puesto, el entrenador fue contundente: "Me han llegado de varios jugadores; del Barça, del Betis, de las palmas... ¿Del Madrid? Jugadores no, pero alguien del club sí: Butragueño".

Setién llama para sorprender a Sarabia

"Quique me dijo que era una muy buena oportunidad y demostró todo su apoyo. Sé que será un aficionado más del Andorra, uno de los más críticos. Para mí es como un segundo padre, he aprendido muchísimo de él", comenzó a relatar sobre su relación con Setién.

Fue entonces cuando el exentrenador del Barça llamó para felicitar a Sarabia por su nuevo puesto. "No es sólo la relación de los últimos años, es que le conozco desde que es un crío. Muchas veces desde bien pequeño he tenido muy buena relación", añadió.

"Seguramente acabará siendo mejor que yo. Uno cuando tiene la edad que tengo yo no se preocupa tanto de muchas cosas, piensa que lo que le ha ido bien es lo que tiene que hacer. Pero la gente joven, sobre todo Eder con la personalidad que tiene, no tengo duda de que será un grandísimo entrenador", dijo.

"¿Messi? Con él tenía menos relación, es más reservado"

Sobre cómo está su actual relación con los jugadores del Barça, el entrenador dijo que "con Messi no tenía tanta relación". "¿Messi? No, con él no tenía tanta relación. Leo es más reservado, Gerard es más abierto. Cuando me fui no nos despedimos, con muchos no nos despedimos. Fue una situación que dábamos por hecho que podía pasar, pero fue un momento triste y duro", añadió.

Respecto a si cambiaría algo de su etapa en el Barça, Sarabia dijo que "Igual en alguna situación, las formas". "Tendría que haber sido más cuidadoso. Pero al final es un poco mi esencia, vivo el fútbol con pasión. Es lo que me ha llevado a estar donde estoy. Con el tiempo vas adaptándote. Todos tenemos defectos y vamos tratando de corregirlos. En un porcentaje muy alto, volvería a hacer lo mismo", concluyó.