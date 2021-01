Pochettino: "Messi estuvo a punto de jugar en el Espanyol"

El técnico del Paris Saint-Germain (PSG), Mauricio Pochettino, ha estado este martes con Manu Carreño en 'El Larguero' para hablar de su reciente fichaje como entrenador del PSG.

El argentino contó en la entrevista que estuvo a punto de entrenar a Messi. "Yo estaba en el Espanyol y uno sueña con tener en su momento a los mejores jugadores. Estuve a punto de entrenar a Leo, porque estaba prácticamente cedido al Espanyol antes del Joan Gamper contra la Juventus de Capello (2004). Además, compartimos cosas de mucha fuerza, como que los dos salimos de Newell's Old Boys”, explicó.

Messi votó a Pochettino como mejor entrenadoor

En los premios ‘The Best 2019’, el jugador argentino escogió a Pochettino como mejor entrenador: “No sabía que Messi me incluyó entre los mejores. No lo sabía, la verdad, es de agradecer que uno de los mejores jugadores del mundo te vote. Es bonito”, confesó.

Las declaraciones de Neymar sobre Messi

El jugador brasileño afirmó en unas declaraciones que le gustaría volver a jugar junto a Messi. Pochettino, contestó al respecto: “No sé lo que va a pasar. Escuché estas declaraciones y con total sinceridad no hemos tenido tiempo de hablar de absolutamente nada. Ni de mercado ahora ni de futuro. Estamos centrados en cómo encontrar la mejor forma para competir, ganar partidos y llegar al encuentro de Champions en las mejores condiciones. Muchas veces, cualquier declaración o frase por mi parte como entrenador del PSG a veces se puede malinterpretar. Tengo un grandísimo respeto por los jugadores que tengo en mi equipo, pero tengo que tener respeto por los jugadores de otros equipos”, admitió.