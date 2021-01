El futuro de Martin Odegaard parece lejos de Valdebebas en estos momentos. El futbolista, consciente de que no cuenta para Zinedine Zidane, busca una cesión que le permita jugar de aquí a final de temporada, tal y como ha hecho Takefusha Kubo.

En el Sanedrín de El Larguero explicaron todos los detalles de la situación y ofrecieron su punto de vista sobre la gestión del francés de la aportación del noruego sobre el césped.

Jesús Gallego: "A Odegaard le convencieron para que volviera y ahora, por lo que sea, ha jugado siete partidos de Liga, tres de titular y ninguno completo. Y en la Real, a esta altura, había jugado 18 partidos y todos de titular".

Antón Meana: "Esto a Odegaard se lo dijo mucha gente. Sabes a lo que vas al Madrid', y decidió venir a jugársela. Hasta dónde yo sé, todo cambia con la eliminatoria con el Manchester City. Ahí Zidane, viendo la plantilla que tiene, el rendimiento de algunos jugadores, y que no hay dinero para fichar, decide que vuelva Odegaard. Y ahora, por lo que cuenta gente de su entorno, la situación no es cómoda porque ve que no va a jugar y antes de perder un año entero, prefiere perder solo medio año. A Zidane no le vale Odegaard, no le vale Ceballos, no le vale Achraf, no le vale Reguilón, no le vale Marcos Llorente, no le vale Brahim Díaz...".

Antonio Romero: "Cuando llegó Odegaard Zidane lo puso. Luego ha tenido un problema físico, luego cogió el COVID, desde dentro ya nos contaban luego que tenía que espabilar y hay que decir que no es lo mismo el día a día en el Real Madrid que en la Real Sociedad. En el Madrid hay que aprovechar las oportunidades y él de momento no las ha aprovechado. Cuando tú quieres triunfar en el Real Madrid, no te puedes venir abajo a la primera. Tienes que levantarte ante las adversidades. No has venido al Real Madrid para ser titular indiscutible. Para jugar en el Real Madrid es indispensable que te sepas levantar cuando te caes".

Jordi Martí: "Es culpa de Odegaard, es culpa de Vinicius, es culpa de Bale, es culpa de Hazard... ¿Zidane a qué futbolista ha mejorado?".