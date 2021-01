El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, pasó en la noche de este martes por El Larguero de la Cadena SER, con Manu Carreño. El técnico argentino habló de Kylian Mbappé, del que dijo estar seguro de que "ama París" y de una eventual llegada de Lionel Messi a su equipo, aunque solo dijo que no ha "tenido tiempo de hablar" de nada relacionado con el mercado de fichajes. Messi precisamente votó a Pochettino como mejor entrenador del año en los premios The Best, en 2019.

Así mismo se refirió a unas declaraciones que realizó en el pasado en las que aseguraba que prefería volver a su granja que entrenar al Barcelona.

"Cuando dije lo de la granja y el Barça creo que me excedí. Las cosas pueden decirse de otra forma. Tengo muchísimos amigos que son del Barça. Pero soy perico, soy del Espanyol y me parece imposible identificarme con el Barça. No estoy diciendo ni mejor ni peor, pero nadie lo entendería", explicó en El Larguero.

Además, ha explicado por qué lo dijo: "Me sobró lo de la granja. Fue justo cuando Luis Enrique estaba en el cargo y me encontré por casualidad con Bartomeu y aparecieron los rumores y entonces quise cortar de sano, por eso creo que me excedí".