El no fin de Trump y el difícil reto de Biden: tres expertos analizan el camino del presidente

No son pocas las tareas que tiene Joe Biden por delante (ver aquí) Hoy ha jurado su cargo en un Capitolio blindado ante la amenaza de disturbios y sin el ya expresidente Donald Trump, que ha abandonado esta mañana la Casa Blanca. Así, una de las cuestiones más acuciantes del 46º presidente de los Estados Unidos es volver a tejer una sociedad partida en dos. En 'Hora 25' hablamos con varios expertos sobre el futuro de la presidencia de Biden.

Estados Unidos ha demostrado que cuando se dice que es la primera democracia del mundo no es por casualidad. Biden ha recorrido hoy los mismos pasillos que hace un par de semanas recorría una turba con ropa de camuflaje y banderas confederadas. La teoría de la conspiración fue frenada por todos los contrapesos y podemos decir -de momento- que Trump es historia.

Carmen de la Guardia Herrero, profesora Titular Universidad Autónoma de Madrid, especialista en historia política y cultural de Estados Unidos considera que Biden "ha propuesto el camino hacia la restauración". Ella entiende que ese silencio que ha hecho por los muertos del COVID-19 y esa llamada a la nación y a la comunidad marca el camino del futuro del presidente. Por otra parte, dice que el mandato de Trump "ha sido nefasto". El discurso de Biden hoy le recuerda al de Roosvelt, por esa comparativa con una crisis difícil como la del 29. "Está frente a una nación muy dividida, dar un impulso, regenerar, trabajar... es un momento difícil, pero han tenido otros", dice de la Guardia.

Por su parte, Mauro Guillén, sociólogo, dice que "no tenemos que olvidar que esto no ha sido un asalto espontáneo, ha sido un golpe de Estado premeditado, dentro del Pentágono ha habido apoyos... la situación es más grave de lo que parece que es y simplemente por cambiar de presidente no va a desaparecer. El trumpismo son milicias armadas". Además, señala que "el gran logro de Trump ha sido convencer a grandes masas de votantes, entre ellos latinos".

"Como político demócrata tiene mucho más interés en el compromiso global (...) Y necesita un apoyo internacional, podrá inclinar la balanza hacia un lado u otro pero será un camino complicado a nivel global", sentencia Luis Arroyo, consultor de comunicación y director Asesores de Comunicación Pública.

"Estamos asistiendo a una decadencia del relato tradicional de los Estados Unidos, hoy ha salvado la papeleta, no solo él sino el equipo de transición, pero tiene una ardua tarea", dice finalmente Arroyo.