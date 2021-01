"A esa hora los niños hubieran estado en el patio": la directora del colegio La Salle, en 'Hora 25'

Un edificio situado en el número 98 de la calle Toledo de Madrid (distrito de Latina) ha quedado destrozado por una explosión causada cuando se reparaba una caldera de gas, causando la muerte de al menos tres personas, según los datos que ha confirmado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. La explosión se ha producido en unos pisos parroquiales pertenecientes a la iglesia de La Paloma, que está al lado. Al parecer, hubo una primera explosión que se produjo en la caldera que estaba siendo reparada; esa detonación fue la que luego causó una más grande en las tuberías del gas del edificio que es la que ha causado los grandes desperfectos, con varias plantas del edificio desnudas y el patio de un colegio aledaño lleno de cascotes, al igual que la calle Toledo.

En 'Hora 25' hemos hablado con la directora del colegio La Salle, que está situado al lado del edificio que ha saltado por los aires. Nos cuenta cómo ha sido el momento en el que los niños, aterrorizados, han sido trasladados a un lugar seguro. Por fortuna no hay que lamentar heridos entre ellos ya que en el momento de la explosión todos se encontraban en el interior del colegio, sin poder salir al patio por el hielo acumulado.

El momento de la explosión

Por suerte hemos salido ilesos todos. Los niños al principio estaban nerviosos, ha sido una situación compleja. Hemos hecho una actuación muy rápida para sacar a todos los niños del colegio.

Yo estaba dentro del edificio, hemos visto que todos estaban bien, que no les había pasado nada. La mayor parte de las aulas dan a la calle de La Paloma y ahí es donde les hemos sacado. El plan de evacuación de incendios nos llevaba al otro lado, pero hemos sido rápidos.

A esa hora hubieran estado en el patio los niños. Pero por la nieve hemos decidido que los recreos sean en el aula. Y eso nos ha salvado. Estamos trabajando en un plan con el departamento de orientación para poder trabajar con las familias que lo necesiten y los alumnos también.

Mañana no vamos a hacer clase presencial. Retomaremos online de nuevo. No sabemos nada del edificio, no hemos podido acceder al centro y mañana probablemente pasen técnicos del ayuntamiento para ver cómo va.