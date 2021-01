¿El PP no tiene nada que decir sobre Murcia?

El consejero de Sanidad de Murcia sigue a esta hora en su cargo a pesar de que ayer se supo que habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID él y otros miembros de su equipo, con la excusa de que ellos forman parte del personal esencial en la lucha contra la pandemia.

Se podrá debatir sobre el ritmo de vacunación en este país, se podrá debatir sobre si faltan o si sobran dosis, pero, de momento, lo que está claro es el orden y el protocolo de vacunación, es más en la reunión del Consejo Interterritorial de esta tarde se va a avanzar ya en cual tiene que ser el siguiente grupo, tras los residentes y trabajadores de geriátricos y el personal sanitario. En el orden de vacunación conocido hasta ahora no hay ningún apartado para cargos políticos, ni para personal sanitario jubilado. Y en lo que llevamos de campaña de vacunación ya hemos conocido demasiados casos de estos.

El último el del consejero murciano, del Partido Popular, y claro, al Partido Popular, que le pareció terrible y habló de falta de ética y de vergüenza cuando se vacunaron algunos ediles socialistas, ahora calla. Los socios del Gobierno murciano, Ciudadanos, piden la dimisión del consejero o que le cesen. El Partido Popular no dice nada, silencio. Pero es que tampoco dice nada cuándo se le pregunta cuál es su modelo en la lucha contra la pandemia el de Castilla y León o el de Isabel Díaz Ayuso, todos le parecen bien, aunque sean claramente incompatibles.

No hay ningún tipo de coherencia en la estrategia del Partido Popular. Bueno, solo una, la de ponerse constantemente en frente de la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, al que pide un criterio único en las restricciones para toda España mientras no le da ningún toque de atención a Isabel Díaz Ayuso que tiene la pandemia en Madrid completamente descontrolada y que asegura que para arruinar a la hostelería, con ella que no cuenten, dejando claro cuál es su prioridad, la economía por delante de las vidas humanas.

El PP no tiene nada que decir sobre esto ni sobre el consejero vacunado irregularmente. El PP no tiene nada que decir sobre cuál es su modelo la gestión de la pandemia, lo único que tiene que decir es que la gestión del gobierno de Sánchez es mala. Y así con todo.