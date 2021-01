Tercera ola en Murcia: "La situación es crítica, el riesgo de quedarnos sin respiradores ni camas UCI es real"

Mientras consejeros, alcaldes y altos cargos se vacunan sin estar en los grupos de riesgo prioritarios, y mientras el Gobierno y las Comunidades Autónomas siguen deshojando la margarita sobre si confinar o no o ampliar el toque de queda, en muchos hospitales de España la prioridad de los profesionales es ya dónde meter a los pacientes críticos.

En el hospital Reina Sofía de Murcia, 150 de sus 320 camas están ya ocupadas por pacientes de Covid-19, que ocupan ya al completo cuatro plantas del centro. En la UCI la situación es mucho peor, con una tasa de ocupación que supera el 165%. Dicho de otro modo, todas las camas de cuidados intensivos están ocupadas en exclusiva por pacientes de Covid19 y ha habido que habilitar otras zonas, como la sala de reanimación adyacente para poder seguir tratando a otros pacientes críticos de otras patologías que también necesitan ser intubados.

"Esto ya no es una curva de ingresos, es una auténtica recta"

"Estamos desde hace tiempo al borde de la saturación y nos las tenemos que ingeniar como podemos para prestar atención a todos los pacientes. Esta curva no es ya una curva, es una auténtica recta de contagios e ingresos, y notamos que nos llegan casos de más gravedad. Prácticamente la totalidad de quienes entran precisan oxígeno desde el primer momento", nos ha contado en La Ventana, Enrique Bernal, médico especialista en enfermedades infecciosas y coordinador Covid del Reina Sofía de Murcia. "La situación es crítica y si esto sigue así me temo que irá a peor, las posibilidades de llegar al colapso sanitario en menos de dos semanas están ahí y son reales. Podría llegar el momento de quedarnos sin respiradores, ni camas, y no poder atender ya a más pacientes, es lo que más tememos".

El problema no es solo de medios materiales y de espacio físico. Un respirador no funciona solo. "Por eso en torno a la UCI estamos tirando de anestesistas que sí están formados en ventilación, contamos con la posibilidad de recurrir a neumólogos y también se trabaja desde hace semanas en la formación acelerada de algunos profesionales que habitualmente no realizan estas funciones", explica Bernal.

Paralelamente, y ante la situación de saturación, han comenzado también a formar grupos COVID "donde estamos tirando de compañeros alergólogos, cardiólogos, reumatólogos, etc. Es evidente que lo indicado es poder trabajar con especialistas en cada área pero todos somos médicos y sanitarios y ante esta situación tenemos que estar tirando del carro para sacar adelante la situación".

En el Reina Sofía, como en muchos otros hospitales, están viendo los resultados de las reuniones festivas de las pasadas Navidades. Llegan a la vez varios miembros de una misma familia que se han contagiado simultáneamente. Hay habitaciones con matrimonios ingresados. Y un amplio abanico de edades. "Tenemos de todo. No sólo pacientes más mayores, a partir de los 60 ó 70 años, hay ingresados pacientes de veinte y de treinta que llegan con neumonías graves y que desgraciadamente en algunos casos también están muriendo".

"Los protocolos de vacunación están para cumplirse y nadie puede saltárselos, sea quien sea"

Ante este panorama, le hemos preguntado al doctor Bernal qué siente ante noticias como la vacunación del consejero de Sanidad de Murcia, o de otros alcaldes y altos cargos de distintos municipios españoles que se han inmunizado antes que los grupos de riesgo establecidos por las autoridades. "No es mi papel entrar en cuestiones políticas, simplemente creo que los protocolos están ahí para cumplirse de forma estricta y nadie tiene por qué saltárselos, sea quien sea. Todos tenemos que cumplir de forma escrupulosa y con un tema tan delicado como la vacunación, hay que ser aún más estricto".