Stellan Skarsgård, un maestro de los silencios

La llegada de una enfermedad como el cáncer tiene la capacidad de destrozar a cualquier familia, pero, ¿qué ocurre cuando ésta se interpone entre una pareja distanciada y obsesionada con sus respectivas vidas laborales? En ‘Hope’, la familia encabezada por Anja y Tomas deberá enfrentarse a la Navidad más complicada de sus vidas después de que a la primera le detecten un tumor cerebral incurable. Desde ese momento los reproches, los recuerdos y la necesidad de exprimir cada segundo dominarán sus vidas.

Maria Sødahl nos cuenta así, a través de unos impecables Stellan Skarsgård y Andrea Braein Hovig, su propia historia. Una historia que evita los sentimentalismos excesivos y se centra en cómo, a dos personas que intentan recuperar el tiempo perdido, los errores del pasado no les va a impedir ser un apoyo indispensable para el otro. “Si la enfermedad no hubiera llegado a sus vidas habrían seguido adelante igual, porque ellos no pensaban que su relación fuera tan mala. De hecho, a efectos prácticos no lo era. Lo que les pasa es lo que nos ocurre a muchos de nosotros: nos centramos en el lado profesional y escondemos la necesidad de otras cosas. Al final lo que debemos hacer es parar un momento y ver qué ocurre, cómo va nuestra relación. En definitiva, pensarlo un poco más”, aclara Skarsgård en una entrevista con El Cine en la SER.

Esa distancia entre ambos miembros de la pareja se hace latente también en los distintos comportamientos que les definen. Mientras Anja es un torrente de emociones que se esconde, llora y no sabe cómo ocultar a sus hijos lo que ocurre, Tomas es introvertido y se sirve de los gestos y miradas para transmitir lo que siente. “Mi personaje no tiene muchos diálogos y realmente ilustra a la perfección lo que una persona siente cuando vive con alguien que acaba de recibir una condena a muerte. Es algo que no puedes llegar a compartir, y en eso Andrea estuvo maravillosa. Supo exactamente dónde ir y dónde estar en cada momento. Mi trabajo consistió en basar mi interpretación en lo que ella estaba haciendo”, señala el ganador de un Globo de Oro, que además, incide en que el guion estaba tan perfectamente escrito que no llegaron a participar mucho en él, simplemente se limitaron a hablar de las escenas antes de rodar: “Normalmente en las películas tiendo a quitar diálogo porque siempre pienso que sobra, pero en este caso no hacía falta, había poco de por sí”.

Porque Sødahl se mueve asombrosamente bien en este juego de desahogos y silencios. Cuando tiene que hacer que sus personajes hablen y se echen cosas en cara, en parte para contarle al espectador la historia que hay detrás de esos veinte años de relación, y en parte para dejar secretos aparte y dar una verdadera oportunidad a su relación, los encierra y estos comienzan un duelo interpretativo donde es difícil elegir al ganador. Pero cuando tienen que aparentar, esconder o callar para disimular y no aumentar la preocupación del otro, elegir al ganador ya es una misión más que imposible.

Es una película donde todos los detalles están más que cuidados. Skarsgård relataba cómo la casa que sirve de lugar de unión familiar y refugio está totalmente construida en un estudio: “Está tan bien hecha que me sentía en un hogar de verdad. La forma en la que estaba amueblada, los libros… todo hacía que se desprendiera la calidez del hogar”.

Con una enfermedad que atraviesa la película, el equipo de la película quiso rodearse de médicos reales y conseguir ese enfrentamiento frente a cámara entre actores profesionales y no profesionales, que aportan cierta naturalidad a la historia. ‘Hope’ transcurre a lo largo de unos once días coincidentes con las vacaciones de Navidad entre que Anja recibe la noticia del tumor y entre que deciden que puede operarse. Unos días donde el servicio sanitario no es fácil de recibir y el tratamiento del tema se puede percibir como una ligera crítica al sistema, algo a lo que Skarsgård apunta que no hay intención de hacer un gran reproche, más bien una crítica amistosa: “Tenemos una sanidad maravillosa que funciona muy bien, pero también tenemos muchos derechos laborales, por lo que de vez en cuando ocurre esto en periodos vacacionales. Por ejemplo, en julio no hay médicos, hay poquísimos: están todos en sus casas de campo o viajando. Y en Navidad igual, si caes enfermo, mala suerte”.

Candidata de Noruega para los Oscar, ‘Hope’ llega el 22 de enero a los cines españoles presentándose como una película “de humor y de amor” con la que el actor que da vida a Tomas cree que es fácil identificarse, aunque, ante todo, espera que a nivel internacional la película consiga contar con fuertes distribuidores capaces de hacer una gran promoción, porque “es una película que merece ser vista en cines, no en casa”.