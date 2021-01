"Es algo que no podíamos ni imaginar": la fiesta del Alcoyano en 'El Larguero' tras eliminar al Real Madrid

Un pequeño Alcoyano fue el encargado, para sopresa de todos, de sentenciar al Real Madrid de Zidane en dieciseisavos de la Copa del Rey. El conjunto blanco se adelantó con un gol de Militao, pero los locales lograron noquear al rival con goles de Solbes y Juanan en la prórroga con un jugador menos.

Los protagonistas del 'Alcoyanazo' pasaron por El Larguero para relatar cómo viven la emocionante victoria.

Vicente Parras, el entrenador

"Es una victoria de todos. Sobre todo de los jugadores, pero de todos los aficionados. Sabíamos que teníamos que hacer un partido muy sufrido y que José Juan hiciera un gran partido", comenzó a explicar. "Esto que estamos consiguiendo es muy grande. Antón, que es canterano, está llorando ahí en el campo. Están todos llamando a sus casas", añadió.

No obstante, el entrenador confirmó que tuvo dudas hasta el último minuto de partido. "Con el 2-1 todavía no lo he visto hecho. Y si encima llega a venir Sergio Ramos... si llega a venir Ramos estás sufriendo hasta el último minuto", añadió.

Juanan, autor del segundo gol

Juanan fue el autor del segundo gol, el que sentenciaría al Real Madrid, en la prórroga. "He sentido mucha alegría con el gol, tenía los gemelos ya en el cuello en la prórroga. La verdad es que es un gol histórico. No lo esperaba nadie", explicó en El Larguero.

"Lo que hemos conseguido es increíble. Es algo que no podíamos ni imaginar en pretemporada. Llegamos a suspender cuatro o cinco partidos por COVID", añadió.

José Juan, portero

Uno de los nombres propios del partido fue el de José Juan, portero de 41 años del equipo local. "Tengo 41 años ya, soy un 'viejoven' de esos", explicó. "Ha sido el partido soñado. Estamos en una nube, aún no sabemos lo que hemos hecho", concluyó.

Juli, capitán del Alcoyano

Uno de los jugadores más emocionados fue Juli, capitán del Alcoyano. "¿Sí creíamos? Ahí estaban las quinielas. Con un porcentaje pequeñísimo, pero ahí estaban. Mi sueño era llegar al final del partido vivos y así ha sido", explicó.

El capitán también desveló un bonito detalle del Madrid: se pusieron en contacto antes para dar una camiseta a cada jugador. "Sí, el Madrid se puso en contacto con nosotros para que eligiéramos camisetas. Yo había elegido la de Kroos, pero mi hijo me dijo '¿Kroos? No, Modric' y tuve que cambiar".