Álvaro Benito: "Hay futbolistas que no dan el nivel para jugar en el Real Madrid o no lo demuestran"

El Alcoyano protagonizó la mayor hazaña de la Copa del Rey 2020/21 tras eliminar al Real Madrid (2-1) un partido que tuvo de todo, resuelto en la prórroga, después de que Juanan diese la vuelta al marcador en una derrota que puede tener gran repercusión en Chamartín, donde siguen negados con la competición del 'KO'.

Los mejores expertos de 'El Sanedrín' han analizado en 'El Larguero' la derrota de los de Zidane y las posibles consecuencias que puede tener en el Real Madrid:

Manu Carreño: “Zidane sale más tocado que nadie”

Manu Carreño: “Está siendo la temporada más dura para Zidane, en la que más ‘match-ball’ está salvando. Ya ha salvado alguno que otro complicado. Ahora se encuentra con otro serio: caer en dieciseisavos de final ante un Segunda B, el Alcoyano, con 800.000 eros de presupuesto. No puede ser que con uno menos te remonten el partido ante esa inmovilidad que se le ha criticado tantas veces a Zidane. Pues seguramente, le puede pasar factura. A mí me parece que Zidane no es una persona que se vaya a poner nerviosa ni aunque mañana le dijeran que no sigue en el Real Madrid, pero creo que es el año que más está costando que su discurso cale en el vestuario. Había años que le miraban los jugadores como si fuera Dios y eso, este año no pasa. Batacazo Rotundo. Creo que Zidane sale más tocado que nadie de esto. La sensación que se transmite desde fuera es que a Zidane no es que no le gusten muchos jóvenes, sino que le pasa lo que a muchos entrenadores: si sientas a Kroos, Ramos o Casemiro, te ponen mala cara”.

Antonio Romero: “Es una derrota de los jugadores”

Antonio Romero: “Zidane es el principal responsable y es el más señalado de esta derrota. Me parece que en la primera parte la actitud del equipo no ha sido mala. Ahora mismo el fútbol a Isco no le da. No es un problema de pasotismos, ni de falta de correr, pero el fútbol no le da. Militao en la segunda parte pensaba que la eliminatoria estaba hecha. Yo creo que Kroos y Hazard no han roto ni a sudar. Seguramente sea el año en el que Zidane más se está equivocando, pero hoy creo que es una derrota de jugadores. Hoy se demuestra que ha futbolistas de la unidad B con mucha propaganda y que son futbolistas que no tienen el nivel para ser futbolistas del Madrid. Militao no ha estado mal, pero en el momento de dar un paso al frente ha sido un flan. Hay futbolistas, sin lugar a dudas, que no tienen el nivel para jugar en el Real Madrid”.

“Zidane está atravesando su peor momento como entrenador del Real Madrid. Y creo que se le está escapando este barco. Otra cosa es que tenga el respaldo del presidente. No creo que Zidane corra peligro, pero creo que es el principio del fin de Zidane como entrenador del Real Madrid”.

Jesús Gallego: “Ha sido un ridículo”

Jesús Gallego: “No creo que Zidane corra peligro por esta eliminación ante el Alcoyano, pero caer eliminado con el Alcoyano es un ridículo. El Madrid es lo que es, no pudo con Osasuna, no pudo con el Athletic y no ha podido con el Alcoyano. Zidane lleva siete derrotas y cinco empates en lo que va de temporada, creo que ningún entrenador haya llegado a enero con estos números.

Julio Pulido: “Zidane empieza a tener debilidad”

Julio Pulido: “No podemos buscar nada positivo a lo que ha sucedido esta noche, solo que van a descansar más. El Madrid tiene capacidad para estar y competir en todas las competiciones. Los vestuarios se enteran de todo y este se ha enterado de las filtraciones que hubo cuando estuvieron a punto de caer eliminados de Champions, de las quejas de por qué no juega más Vinicius y de otras cosas. Se enteran de la debilidad que empieza a tener Zidane”.

Mario Torrejón: “Esto es un fracaso”

Mario Torrejón: “Ha sido un espanto absoluto. Zidane es el máximo responsable, pero hoy es una cosa de jugadores de manual. Había que meter otro gol sí o sí. Pero es que en la prórroga te ganan con diez jugadores. Esto es un fracaso. La imagen que ha dado el Madrid en la segunda parte es un fracaso de verdad. Esto no va a tener una consecuencia inmediata, pero sí creo que es de las cosas que hacen mucho daño”.

Álvaro Benito: “No es un problema de actitud, sino de juego”

📻⚽😵 ¿De quién es la responsabilidad del batacazo del Madrid contra el Alcoyano? @AlvaroBenitoV lo tiene claro 👇



🗣️ "De todos. Algunos jugadores no dan el nivel para jugar en el Madrid o por lo menos no lo demuestran en el campo" pic.twitter.com/JeHkc6r2QO — El Larguero (@ellarguero) January 21, 2021

Álvaro Benito: “Yo creo que no ha sido un problema de actitud, sino de juego. El problema se agrava cuando tienes que imponerte mucho más con un rival de inferior categoría. Hemos visto a Hazard salir sin meter un pie, como juega habitualmente, pero ha sido algo puntual. Él siempre juega así, no es porque sea un segunda B, es su modus operandi. La responsabilidad es de todos, de algunos que no demuestran que tienen nivel para jugar en el Real Madrid a día de hoy y, claro, cómo no va a tener responsabilidad en esto Zidane. El 90% de jugadores van a Alcoy diciendo ‘jugamos ante un segunda B, bah…’, y no es fácil activarse. Esto sucede, porque yo lo he vivido. Para el Alcoyano es el partido de sus vidas y para el Madrid es un partido que se quieren quitar de encima. Los grandes campeonatos los ganan los grandes jugadores. Los partidos de verdad los ganaban Cristiano, Marcelo en buen estado, Modric, Ramos... y cada vez quedan menos. Hay mucha irregularidad en este Real Madrid, no sabes qué equipo te vas a encontrar. Contra el Atlético hizo un partidazo y hoy piensas que el ciclo o el proyecto está acabado”.

Antón Meana: “El Real Madrid ha normalizado la derrota”

Antón Meana: “El equipo es un reflejo de su entrenador. No conocen a sus rivales y han querido normalizar la derrota. Han vulgarizado al Real Madrid. Son reflejo de su entrenador. Jugadores y entrenador son calcados. Aquí nadie da explicaciones ni se toman decisiones, la única que se toma es seguir tirando. Aquí no ha pasado nada. Zidane no le ha dado la categoría de derrota en la rueda de prensa. Da respuestas vacías. Aquí no pasa nada”.

Dani Garrido: “Zidane es absolutamente imprevisible”

Dani Garrido: “¿El vestuario sigue confiando en Zidane? Él es el que gana las tres Champions y también el que se la pega con estrépito. Yo creo que los ciclos se acaban. Está la idea de que él acabe tirando la toalla a mitad de la temporada, porque él es absolutamente imprevisible”.