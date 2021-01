Antón Meana: "El Real Madrid es un reflejo de su entrenador, han normalizado la derrota"

Este miércoles pasará a la historia del fútbol como la noche en la que el Alcoyano demostró tener más moral y coraje que nunca al eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey. El equipo alicantino remontó el tanto de Militao, forzó la prórroga, se quedó con un hombre menos y logró la machada. Noche histórica en Alcoy.

Pero más allá de la alegría del equipo de Segunda B, tocaba analizar en 'El Larguero' las claves y consecuencias de la debacle del Real Madrid en la Copa. Un año más, el equipo de Zidane naufraga en la competición copera.

Manu Carreño: "Si Zidane venía contando con 13 o 14, a partir de ahora igual cuenta con 11 o 12. Para mí es un batacazo tremendo. Creo que está siendo la temporada más dura para Zidane, en la que más 'match ball' está salvando. Caer en dieciseisavos de final de la Copa del Rey, contra un Segunda B y encima cómo ha caído, remóntandote, en la prórroga, con ese presupuesto que tiene el Alcoyano, con uno menos... seguramente le pueda pasar factura. Ahora, a mí me parece que está por encima de esto, no se va a poner nervioso. Zidane va a seguir en el Real Madrid, pero creo que es el año en el que más está costando que cale el discurso en el vestuario.

Antonio Romero: "Zidane es el principal resposable pero salga quien salga con la camiseta del Real Madrid, tienen que pasar contra el Alcoyano. En la segunda parte el Madrid pensaba que estaba la eliminatoria sentenciada y ha sesteado de manera lamentable. Zidane en la prórroga ha metido a Asensio, que creo que no ha estado mal, y a Kroos y Hazard. Creo que estos dos últimos no han roto ni a sudar. Seguramente sea el año en el que Zidane más se está equivocando como máximo responsable técnico del Real Madrid, pero creo que es una derrota de jugadores. Hoy se demuestra que hay futbolistas de la 'Unidad B' con mucha propaganda, que además viene de dentro del club, y que son futbolistas que no tienen nivel, no ya para ser titulares del Real Madrid, si no que les da, con problemas, para ser miembros de la primera plantilla".

Jesús Gallego: "No creo que Zidane corra peligro por esta eliminación ante el Alcoyano, pero caer eliminado con el Alcoyano es un ridículo. El Madrid es lo que es, no pudo con Osasuna, no pudo con el Athletic y no ha podido con el Alcoyano. Zidane lleva siete derrotas y cinco empates en lo que va de temporada, creo que ningún entrenador haya llegado a enero con estos números"

Julio Pulido: "No podemos buscar nada positivo a lo que ha sucedido esta noche, solo que van a descansar más. El Madrid tiene capacidad para estar y competir en todas las competiciones. Los vestuarios se enteran de todo y este se ha enterado de las filtraciones que hubo cuando estuvieron a punto de caer eliminados de Champions, de las quejas de por qué no juega más Vinicius y de otras cosas. Se enteran de la debilidad que empieza a tener Zidane".

Mario Torrejón: "Ha sido un espanto absoluto. Zidane es el máximo responsable, pero hoy es una cosa de jugadores de manual. Había que meter otro gol sí o sí. Pero es que en la prórroga te ganan con diez jugadores. Esto es un fracaso. La imagen que ha dado el Madrid en la segunda parte es un fracaso de verdad. Esto no va a tener una consecuencia inmediata, pero sí creo que es de las cosas que hacen mucho daño".

Antón Meana: "El equipo es un reflejo de su entrenador. No conocen a sus rivales y han querido normalizar la derrota. Han vulgarizado al Real Madrid. Son reflejo de su entrenador. Jugadores y entrenador son calcados. Aquí nadie da explicaciones ni se toman decisiones, la única que se toma es seguir tirando. Aquí no ha pasado nada. Zidane no le ha dado la categoría de derrota en la rueda de prensa. Da respuestas vacías. Aquí no pasa nada".

Dani Garrido: "¿El vestuario sigue confiando en Zidane? Él es el que gana las tres Champions y también el que se la pega con estrépito. Yo creo que los ciclos se acaban. Está la idea de que él acabe tirando la toalla a mitad de la temporada, porque él es absolutamente imprevisible".