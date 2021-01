La quiebra de la industria nacional: la debacle del turismo

Las restricciones asociadas al coronavirus han llevado al sector del turismo a sufrir el mayor desplome de su historia: de representar un 12,4% del Producto Interior Bruto en 2019, en 2020 ha pasado a pesar un 4,3% en la economía española, lo que lo sitúa en su valor más bajo desde que se publican datos al respecto.

En el conjunto del año, esto supone una caída de 106.000 millones de euros en toda la cadena de actividad turística -tanto directa como indirecta-, lo que supone un descenso de actividad del 68,9% respecto a 2019. Pérdidas que, desglosadas, afectan a todos los sectores vinculados al turismo: los balances de las agencias de viajes han caído un 80%, los de los hoteles, un 71%, los de las aerolíneas, un 65% y los de otros sectores asociados a los viajes, como el servicio de ‘rent a car’, un 57%.

Un impacto que, ante la falta de demanda, también se ha dejado sentir en el empleo en el sector: 728.000 trabajadores de las distintas ramas turísticas se vieron afectados en diciembre por la falta de trabajo, 435.000 por encontrarse incursos en un ERTE y 293.000 más por haber sido despedidos -o no haber sido contratados, como sí lo fueron en 2019-.

"Por eso estamos pidiéndole al gobierno nada distinto a lo que se está haciendo en otros países europeos, si no hay una inyección de liquidez a fondo perdido que pueda cubrir y sea un paracaídas, para que estas empresas que van a seguir teniendo en el primer trimestre de este año actividad prácticamente nula, el segundo vamos a verlo, y hasta que la vacuna nos abra un horizonte real, de seguridad de confianza en volver a viajar, de no haber unas inyecciones directas ya veremos si muchas empresas pueden aguantar más de 15 meses sin actividad. Lo cual, es un preludio a que haya más de una suspensión de pagos, más de una quiebra, que únicamente están algo atenuadas por el cambio en la ley concursal que, de alguna manera, dilata, la obligación de tener que declarar ciertos concursos, pero tarde o temprano, si no se recompone la facturación y empieza a entrar dinero en las empresas, es imposible que ningún sector de la economía española pueda estar 15 meses sin apenas facturar" señala en Hora 25 de los Negocios José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur.