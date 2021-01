Hubiera sido un milagro de la campaña de vacunación se librara de prácticas corruptas. La sorpresa es que haya asomado tan pronto, con todo el país pendiente de una operación que es nuestra esperanza para salir de esta pesadilla. Lo más asombroso es que todos los protagonistas pillados habiéndose vacunado sin deber hacerlo dicen que estaban convencidos de estar haciendo lo correcto.

¿En serio? Dos consejeros de Sanidad, uno de Murcia, dimitido, y otro de Ceuta, sin dimitir todavía, ¿no se habían leído el protocolo que ellos mismos pactaron con el ministerio? También lo dicen los alcaldes que lo han hecho. A todos los ha descubierto la prensa o la oposición, no han sido ellos a pecho descubierto convencidos de su buen hacer los que comentaron a sus colegas de consejo de gobierno "Oye, me he vacunado ya" y ni una reacción. No nos consta que esa conversación tan natural en alguien convencido de obrar correctamente se haya producido..

Me atrevo a hacer una sugerencia: si tan convencidos están de haberlo hecho bien, que vayan saliendo todos los que aún no han salido, que salgan antes de que los pillen, que cuenten lo compungidos que están por su error inocente, que se vayan y así podamos retomar la campaña de vacunación sin sospechas.