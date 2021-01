Ximo Puig confirma que cerca de 200 personas se han vacunado antes de tiempo en la Comunitat Valenciana

El presidente de la Generalitat valenciana ha sido muy duro hoy con los políticos que se han colado en la campaña de vacunación -que no son pocos- y ha ordenado que se suspenda su inyección de la segunda dosis. Un debate polémico al calor de las sucesivas vacunaciones de responsables públicos antes de que les corresponda, pero que también suscita un debate ético. ¿Hay que ser ejemplares con quienes son insolidarios? Se lo hemos preguntado al propio Ximo Puig en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

Sobre la negativa de la segunda dosis a los políticos

Yo creo que no podemos ir de la teoría de la picaresca a la del desperdicio. Es verdad que probablemente alguna gente ha actuado por ingenuidad o mala fe. Pero en este momento en el que hay que consolidar la credibilidad del proceso de vacunación, no podemos estar con estas cosas.

Estamos hablando de un porcentaje mínimo. Nosotros en la Comunitat Valenciana hemos hecho un esfuerzo para vacunar rápidamente. Unos cuantos no van a producir la inmunidad requerida. Es una cuestión ética. Además no se va a desaprovechar porque irá a una persona que lo necesite, según la estrategia del Ministerio de Sanidad. No podemos ir de la picaresca al desperdicio. Probablemente se tendría que haber articulado mejor. Yo creo que después se ha actuado de manera muy potente, se ha hecho un esfuerzo enorme, hemos llegado al 92% la semana pasada. Todo ese esfuerzo no se puede dilapidar con estos comportamientos.

Sobre lo que hay que hacer con los políticos vacunados

No sé la casuística de cada persona. No se trata de hacer una caza de brujas generalizada. Estoy convencido de que la inmensa mayoría no ha actuado de mala fe, pero no podemos dejar resquicios ante una situación que genera intranquilidad. El mayor activo que tenemos ahora mismo es la vacunación.

Sobre la gente vacunada indebidamente en la Comunitat

Sinceramente no sé cuánta gente se ha puesto indebidamente la vacuna. Probablemente menos de 200, lo estamos investigando. Lo que tenemos es que la prioridad es quienes tienen más vulnerabilidad, las residencias, los sanitarios, ellos son nuestro escudo. Y luego las personas mayores, se lo debemos, son quiénes más han sufrido. No voy a discutir con nadie, pero lo que es claro es que hay que intentar proteger a aquellos más vulnerables.

Es cierto que al final esta necesidad, esta urgencia, puede tener algunos problemas puntuales, pero en términos generales se está haciendo una campaña muy positiva. No podemos poner en duda esta esperanza, tenemos que trabajar todos juntos, con voluntad de superación.