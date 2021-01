¿Ya toca un poquito de esperanza?

Adiós, míster Trump, adiós. Tanta paz lleves como descanso dejas. Qué pesadilla haber tenido cuatro años al frente del país más poderoso del mundo a un personaje tan lunático, egocéntrico, ignorante y destructivo, y no permitan seguir al Ojo con los adjetivos que se pierde.

Quizá la existencia del loco ridículo sirva para enseñar a los izquierdistas más izquierdistas, y aquí tenemos para dar y tomar, incluso en puestos muy relevantes, que no todos los presidentes norteamericanos son iguales, y que tanto da uno como otro, Hoover que Roosevelt, Kennedy que Nixon, Bush que Obama o Trump –santo dios- como Biden.

Un poco de sentido común bastaría para deshacer la tontería, pero no crean que la estulticia ideológica se borra tan fácilmente. El nuevo presidente, a lo que parece, quiere demostrar el cambio de inmediato, lo que está muy bien. Queda en el aire, no es ninguna nimiedad, saber cómo es posible que mujeres, hombres, blancos, negros, hispanos, jóvenes y viejos votaran, hasta los 74,2 millones de ciudadanos, al indigno Donald Trump. No lo olviden: siguen ahí.