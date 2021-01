Juan Ramón Amores, alcalde enfermo de ELA: "Tengo muy claro que no voy a ponerme por delante de nadie"

Juan Ramón Amores ha sido protagonista por unas declaraciones en un vídeo que ha colgado hoy en su perfil de Twitter. En este video, Juan Ramón, enfermo de ELA desde el año 2015, ha criticado la posición de los políticos que han aprovechado su posición para ponerse la vacuna del Covid antes de turno. Ha explicado que, pese a que tiene una discapacidad del 68% y un grado dos de dependencia, teme que cuando le toque su turno se puede interpretar que se ha beneficiado de su trabajo.

Hoy hemos podido hablar con el en 'La Ventana' después de la enorme repercusión que ha tenido su video en redes sociales. Sobre cómo convive con la enfermedad que padece nos ha comentado que ésta marcha por buen camino. “Estoy mejor de lo que debería estar, viviendo mi día a día como si fuese el último” y nos ha dicho que se encuentra bien. “Estoy feliz, eso es lo más importante en la vida”.

Ha aprovechado su paso por el programa para manifestar rechazo por las malas prácticas de algunos políticos y ha recalcado que éstos no representan a la mayoría. “Hay muchos más políticos buenos que malos”. También ha lamentado el daño que sufre la imagen de los políticos, como él, que no aprovechan su situación para beneficio propio.

A pesar de que rechaza la opción de vacunarse por el miedo del qué dirán, lo más probable es que Juan Ramón se vea obligado a vacunarse debido a su condición de persona de riesgo, pero duda de la eficacia de la vacuna a corto plazo. “No soy negacionista, pero hasta que no tengamos un alto porcentaje de vacunación no va a servir para nada”.

En el programa ha querido subrayar su posición. “Yo tengo muy claro que no voy a ponerme por delante de nadie que lo necesite más que yo, por el mero hecho de ser alcalde”. En el vídeo que ha publicado ha explicado que este rechazo se debe a que tiene miedo de que le puedan tildar de oportunista. “Pienso que al no ser mi turno lo único que haría sería crear polémica” como la que se ha creado estos últimos dias en torno a políticos, como el consejero de Salud del Gobierno de Ceuta, que se han puesto la vacuna a pesar de que no les correspondía aún.