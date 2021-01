James Bond vuelve a retrasar su estreno y amenaza con un efecto dominó

Danie Craig se resiste a despedirse de James Bond. La nueva entrega de la saga del espía más famoso del mundo vuelve a aplazar su estreno debido al avance de la pandemia y el cierre de las salas de cine en muchos países, entre ellos EEUU. Universal, encargada de su distribución internacional, había recolocado en su calendario 'Sin tiempo para morir' para el próximo 2 de abril pero se ha visto obligado a retrasar su lanzamiento al 8 de octubre. Es la tercera vez que la distribuidora posterga el estreno de la esperada cinta que dirige Cary Joji Fukunaga y que protagonizan, junto a Craig, Rami Malek y Ana de Armas.

James Bond fue el primer blockbuster que en marzo de 2020, a las puertas del confinamiento domiciliario, atrasó su estreno e inició un efecto dominó que arrastó al resto de grandes producciones con vocación taquillera. Noviembre de 2020 fue la fecha elegida en un primer momento, después se volvió a postergar a abril de 2021 y ahora se fija octubre para de este año, lo que implica un retraso de año y medio sobre los planes iniciales.

Varios medios americanos especialziados han inforrmado en estos meses del interés de varias plataformas por adquirir la película en plena guerra del streaming. Se estima que 'Sin tiempo para morir' ha contado con un presupuesto que ronda los 200 millones de dólares y que su propietaria no estaba dispuesta a vender su distribución por menos de 600 millones, según han deslizado estos medios de las negociaciones.

El movimiento de Universal obliga de nuevo a reajustar el calendario con nuevas fechas para otras de sus películas. 'Nadie', thriller de acción con Bob Odenkirk, protagonista de 'Better Call Saul', ocupa el espacio de Bond y pasa del 26 de febrero a 2 de abril. También 'Last night in Soho', nueva cinta de Edwar Wright con Ana Taylor-Joy -estrella emergente con 'Gambito de dama'- se mueve de finales de abril a octubre. Y se duda que la nueva entrega de 'Fast and furious' pueda mantener su estreno para el 28 de mayo.

Universal no ha sido la única que ha reajustado su plantilla de estrenos. Sony ha movido casi todos sus títulos en cartera con efecto cascada. La 'Cinderella' de Camila Cabello tenía previsto su estreno para el 5 de febrero y aplaza su lanzamiento al verano, al 16 de julio. 'Peter Rabbit 2: The Runaway' pasa de abril al 11 de junio y la secuela 'Ghostbusters: Afterlife' es retrasada al 11 de noviembre. Además, 'Uncharted', adaptación de la popular franquicia de videojuegos con Tom Holland, se va directamente a febrero de 2022 y 'Morbius', película ambientada en el universo de Spider-Man con Jared Leto como uno de sus vilanos más icónicos, también fija su lanzamiento ya para el próximo año, el 21 de enero de 2022.

De las majors, Warner es la que ha definido un plan híbrido ante la situación de incertidumbre con estrenos simultáneos en salas -las que estén abiertas- y en HBO Max. Un camino que inició con 'Wonder Woman 1984' y mantendrá al menos durante todo 2021, según sus responsables. Disney mantiene su intención de llevar a cines sus grandes apuestas comerciales tras hacer experimentos con 'Mulán' y 'Soul'. 'Viuda negra' y 'Los Eternos' son algunos de los títulos pendientes, con fecha prevista para ir a salas, pero con la sospecha de que habrá nuevos atrasos o movimientos hacia el streaming.