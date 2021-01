Las ayudas al cine potenciarán ideas originales frente a los remakes

Los últimos éxitos en taquilla del cine español son comedias, la mayoría remakes de películas francesas o italianas. Sin ir más lejos, Padre no hay más que uno 2, la película con la que Santiago Segura revitalizó la taquilla después del confinamiento. También Es por tu bien, Si yo fuera rico, Hasta que la boda nos separe... La mayoría con el soporte de las dos grandes televisiones privadas, Telecinco Cinema y Atresmedia.

Películas que han recibido ayudas a la producción, ya que han logrado los puntos necesarios para ello, ya que nacen en el seno de una productora potente, con directores taquilleros y con una maquinaria industrial que hace que tengan grandes puntuaciones en un sistema de puntos objetivos. Eso provocaba que muchos proyectos con historias originales se quedaran fuera de las ayudas. Es el caso de lo último de Fernando León de Aranoa, de Alberto Rodríguez o de Paula Ortiz.

Ahora el ICAA ha modificado la Orden de Ayudas para potenciar las historias originales y también las adaptaciones de obras literarias españolas. El nuevo borrador de la Orden de Ayudas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), publicó el pasado 29 de diciembre, y establece varios cambios. Uno de ellos es, precisamente, evitar esa uniformidad que estaba presente en el cine español. Algo que va a seguir, ya que hay varios remakes que se estrenarán este 2021.

En el borrador, que tendrá que ser aprobado definitivamente, establece 10 puntos para la relevancia cultural y autoral del proyecto, y dentro de esa relevancia se valorará que se trate de un "Guion original o adaptación de una obra literaria española". No dice de forma explícita que se penalicen los remakes, pero sí las ideas originales o adaptaciones literarias españolas tendrán unos puntos de bonificación.

Una decisión que aplauden desde DAMA, la asociación que gestiona los derechos de autor audiovisual. "Valoro mucho que desde el ICAA hayan tenido la idea de fomentar la creación original que es algo que los guionistas llevamos reclamando mucho tiempo", dice Borja Cobeaga, director, guionista y presidente de la asociación.

Para Cobeaga es significativo que además afecte a la comedia: "Es muy complicado colar ideas originales, ya que muchos productores solo quieren hace remakes de películas de éxito en otros países", añade. "Entiendo que hacer una película es arriesgado, pero es verdad que si los guionistas somos guionistas no es para adaptar otras películas, sino para sacar adelante nuestras ideas".

El proyecto no especifica que se vayan a puntuar menos los remakes, pero dice Cobeaga que se le da un porcentaje mínimo. "Seguirán haciéndose, pero si esto hace que un productor, entre mandar escribir o adaptar una novela y hacer un remake, consigue que se incline por la primera opción, pues es una buena noticia para el mundo del guion", concluye Cobeaga, director de éxitos como Ocho apellidos vascos y Negociador.

Los remakes dan seguridad a los productores, sobre todo a las televisiones privadas, obligadas a invertir en cine por ley. En los últimos años ha surgido el debate sobre la falta de ideas en la industria, algo que niega Cobeaga. "Se habla de la falta de creatividad o de ideas de una industria y eso no es verdad, no pesa la falta de creatividad, sino pánico a fracasar en taquilla", explica. "Esos remakes son como una vacuna contra el fracaso, piensas que si ha triunfado fuera, triunfará también aquí. El cine es justamente un negocio volátil donde no sabes lo que va a tener éxito y donde los atajos a veces funcionan y a veces no, pero no se basa en una industria potente que copia a otros".