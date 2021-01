Chema Martínez: "Si no hubiese sido atleta, habría sido uno de los Hombres G"

Chema Martínez encuentra paz en el mar desde hace poco tiempo. Sentía temor y miedo, quién diría algo así de un siete campeón del Mundo y triple medallista en Campeonatos de Europa, Juegos del Mediterráneo y Copas del Mundo. Este 'Gran cobarde', el seudónimo que elige para comenzar esta conversación a la luz de El Faro con Mara Torres, ha representado a nuestro país en cuarenta y dos ocasiones en todo el mundo.

Este fenómeno del atletismo traspasa las pistas y publica su último libro 'Revolución, aprende a avanzar en la carrera de la vida' y esconde detrás una persona convencidísima de su pasión, con una dedicación y disciplina que se ven muy pocas veces en la vida y con un discurso sobre el deporte de alto nivel que se mantiene intacto a pesar de que han pasado ya varios años desde su retirada profesional. "Volvería mañana mismo", confiesa, la competición tiene algo a lo que está enganchado de forma muy profunda. El niño que fue y que jugaba a todos los deportes después del colegio sigue pensando siempre en ganar.

Esta conversación es una reflexión sobre la vida que ha elegido, no existe nada que separe la personal y la profesional en su caso, es toda la misma y con una misma entrega. "Soy lo que soy mucho más por mis errores que por mis aciertos. La gente se cree que la vida del corredor, del deportista, está llena solo de aciertos y victorias, no es así", ha explicado. Chema explica cómo desde muy joven encontró en el deporte, y aún lo hace, el destino y el motivo de su vida. "El camino que he elegido es muy complicado, pero siento que no me he equivocado", añade.

El relato de una persona entregada a cuerpo y alma a una pasión y que ha condicionado cada día de su vida para poder estar bien para el siguiente objetivo. Chema vive convencido de su decisión y anhela cada una de las zancadas que lo han llevado a sus victorias. "Mi mente a veces aún me traiciona por mi espíritu ganador, sigo con ese veneno dentro", concluye.