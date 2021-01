"Si piensa eso, se equivoca": Antonio Romero señala la solución que no le funcionaría al Real Madrid

En una jornada en la que el Atlético de Madrid se reafirma en su posición de líder de LaLiga tras ganar con doblete de Luis Suárez al Eibar y el Barça ante el Cornellà, El Sanedrín de El Larguero, analiza toda la actualidad deportiva en el día de después de la eliminación del Real Madrid por 2- 1 ante el Alcoyano.

¿Principio del fin de la era Zidane?

Tras una estrepitosa derrota del equipo blanco ante el Alcoyano, Javier Herráez analizó en El Larguero que el técnico blanco "ha dado una pequeña charla a los jugadores, lo habitual". Al respecto, Antonio Romero no creyó que "el club vaya a prescindir a Zidane, pero sí pienso que la hoja de ruta del club y la de Zidane es que sus caminos se separen en junio". Pablo de Pinto consideró que "lo lógico y natural es aguantar hasta verano, sabiendo que no vas a ganar ninguno de los dos títulos. Y ya en verano separar los caminos de Zidane y el Madrid".

"Jugar en el Real Madrid es muy serio. El aparato propagandístico le ha hecho mucho daño a muchos futbolistas", que según Antonio Romero, no están totalmente preparados para aguantar la presión de un club como el Real Madrid. Además, añadió que "si el Madrid piensa que, con la plantilla que tiene, solo el cambio de entrenador le va a solucionar la papeleta, se equivoca". Jordí Martí, quiso señalar que para él: "Lo de ayer no fue un accidente. Ya hay un cúmulo de sensaciones, que indica que el crédito de Zidane en el Real Madrid está agotado".

Posible cesión de Odegaard

La Real Sociedad y el Real Madrid, en negociaciones por Odegaard, según informó Roberto Ramajo en El Larguero de la Cadena SER. La Real ha propuesto la opción de compra y al jugador no le parece mal y el Madrid no parece dispuesto. En principio, están negociando una cesión por más tiempo: lo que queda y la siguiente, revisable en verano. Axel Torres opinó que "Odegaard no ha dado en el Madrid el nivel que dio en la Real Sociedad. Tampoco ha tenido la continuidad para ello".

Polémica por la Superliga

Axel Torres, ante el anuncio de "guerra" de la FIFA a la Superliga Europea, creyó que "hay clubes muy poderosos que la quieren, pero el movimiento de la FIFA es importante porque ahora sabemos que FIFA y UEFA están unidas". Además, reconoció que "seguramente el Real Madrid" y otros grandes "quieran hacerlo, pero ahora lo tienen más difícil que antes".

Exclusiva blaugrana

Otro de los grandes temas de la noche fue la exclusiva contada por Manu Carreño en El Larguero sobre la carta de despido que el Barça envió a Quique Setién. Tema ampliado en profundidad en "Los motivos por los que el Barça considera incapaz a Setién para dirigir al equipo y no pagarle su finiquito".

En ella aparecen los motivos que argumentará el club azulgrana en el juicio para no pagar al entrenador el finiquito que le corresponde, en concreto, señalan que Setién "no está capacitado para entrenar al equipo y por tanto no pagar el finiquito".

Manu Carreño opinó que "argumentar algo tan chabacano para ahorrarse el finiquito de Setién me parece impropio de un club que presume de ser 'más que un club'. Demuestra que la directiva que ha regido al Barça en los últimos tiempos tiene muy poca clase".

Jordi Martí recordó que "lo más interesante es que esta carta de despido está con fecha de septiembre. Con Bartomeu aun al frente". Detalle que también fue comentado por Antón Meana destacando que "el 7 de julio Bartomeu dijo que no se arrepentía del cambio de Valverde y que estaba "satisfecho" con Setién. Y el 15 de septiembre manda la carta".

Pablo de Pinto reconoció al respecto que él mismo ha sido "de los más críticos durante la etapa de Setién en el Barça. No puedes prometer jugar bien. Aun así, esto es una bajeza. No encuentro otra palabra".