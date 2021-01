BCE al rescate: la línea de auxilio infinito

En la primera reunión del año, y con la tercera ola disparada en gran parte de Europa, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido mantener sin cambios el rumbo de la política monetaria en la zona euro. En diciembre, el BCE elevó en 500.000 millones de euros su programa extraordinario de compras de deuda (PEPP), hasta los 1,85 billones de euros, y también amplió las líneas de liquidez TLTRO, una política que no ha modificado en la última reunión tras la que su presidenta, Christine Lagarde ha reconocido que la pandemia sigue siendo un serio riesgo para la salud pública y las economías de la zona euro y global.

Considera Lagarde que la pandemia lastrará la economía durante la primera mitad del año y que, si la campaña de vacunación avanza a buen ritmo, será a partir del segundo semestre cuando comience una recuperación sostenida, pero ante eventuales problemas que puedan surgir, la gobernadora del BCE hace suyo el ‘whatever it takes’ de su predecesor y señala que todas las medidas siguen sobre la mesa.

"A día de hoy, creemos, o debemos creer, que sirve de algo. Lo que está claro es que puede llegar un momento en que todos nos planteemos que nos hemos embarcado en unas operaciones que igual no podemos devolver el dinero. El problema es que en el medio y largo plazo esta sostenibilidad aparente que tiene la deuda, deje de serlo, porque ya no haya un gran comprador como el BCE. Ahora podemos estar creyendo que lo que nos cuesta la deuda es un porcentaje y, si no estuviera ese gran comprador, dentro de un tiempo podría ser mucho más elevado. Es una situación artificial, una especie de cuidados intensivos en que nos ha metido el BCE y que puede estar engañándonos realmente sobre lo que es nuestra realidad financiera como país, o como soberano, a la hora de emitir deuda" apunta Santiago Carbó, Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Granada, en Hora 25 de los Negocios.