¿Suspensión, aplazamiento o celebración de elecciones en plena tercera ola? Las claves de un catedrático

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha justificado hoy su decisión de mantener las elecciones autonómicas de Cataluña el 14 de febrero por entender que existe un "interés público" superior y no caer en una situación de "provisionalidad", eso sí, siempre que no haya más restricciones por el COVID-19. El tribunal puede cambiar de opinión en caso de haber más medidas y se da de plazo hasta el día 8 de febrero, seis días antes de las elecciones. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés ha señalado que "espera" que el TSJC se pronuncie rápido porque si no va a parecer "una operación de Estado". Ayer hablamos en 'Hora 25' con Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona.

¿Por qué hasta el 8 de febrero?

Porque la ley marca ocho días el plazo para que las partes se pronuncien. El procedimiento se podría complicar e ir más allá del día ocho, señala Nieva. "Normalmente cuando un tribunal tiene todos los papeles encima de la mesa y no ha cambiado de opinión es que en el proceso tampoco habrá muchos cambios. El índice de veces que un tribunal ratifica lo que ha dicho cautelarmente es muy alto", aventura el catedrático.

Las competencias de Aragonés

"Yo creo que no tenía competencias, es decir, podría haber buscado alguna otra fórmula jurídica menos arriesgada como por ejemplo pedir la autorización a los tribunales antes de desconvocar las elecciones", señala Nieva. Teniendo en cuenta que es una medida sanitaria, podría haberlo decretado pero pidiendo autorización a los tribunales competentes. "Habríamos tenido más seguridad jurídica", señala.

"Optaron por hacer un decreto con una motivación no demasiado completa, bastante mejorable. Uno leyéndola no era muy comprensible porque tenemos los bares abiertos y demás, si todo esto está ocurriendo cómo es posible que no podamos habilitar unas mesas para votar", dice el catedrático. Él explica que quizá hay que buscar todas las medidas sanitarias posibles para celebrar unos comicios porque el derecho al voto y a la salud conviven perfectamente. "Si van a convivir en Holanda, han convivido en EEUU donde tenían una situación dramática, si en el siglo XIX en EEUU consiguieron celebrar elecciones en plena Guerra Civil, vamos a ver, ¿en el siglo XXI no podemos crear las condiciones necesarias para votar con auténticas garantías?", sentencia Jordi Nieva.

"¿Qué cifras estamos esperando para suspender las elecciones ?", dice Nieva que apuesta firmemente por la celebración de los comicios.