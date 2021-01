Sí, lo que me ha quedado claro es que la culpa es de Enrique Álvarez Conde, el director del Máster, lo cual demuestra que hay algo aún peor que morirse: morirse en medio de la instrucción de un caso que te afecta. Lo que no le exime de responsabilidad, ojo. Otra cosa que ha quedado clara es que Cristina Cifuentes se apuntó a un máster que le daba igual. No iba a clases, no hacía exámenes y presentaba unos trabajos que ni se interesaba por saber si aprobaba o suspendía. Declaró que un día le dijeron que estaba aprobada y no le dio mayor importancia. La defensa de este caso es que a ella poco menos que la obligan a aceptar el regalo de un máster; es una defensa más dura con ella que la propia acusación. Yo me he quedado con que el trabajo de fin de máster no lo defiende sino que lo explica "por encima", que es exactamente cómo siempre ha gobernado el PP la Comunidad de Madrid, "por encima". Madrid siempre ha tenido algo de máster que hay que sacar para ganar en Génova algo más gordo, y ese máster se suele preparar como estudió Cifuentes el suyo. Todo esto para acabar acusando a dos periodistas, Ejerique y Escolar, imputados durante dos años por revelar una exclusiva y proteger sus fuentes. Que esa es otra, y esto ya no es responsabilidad de Cifuentes.