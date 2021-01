Les saludamos esta mañana desde La Rioja, desde la Bodega Institucional La Grajera, al ladito de Logroño. Retomamos la ruta por España, para hacer lo que venimos haciendo desde que la pandemia nos dio la primera tregua, comprobar cómo sus efectos están cambiando la fotografía de este país.

Hemos pasado por ciudades sin turistas, hemos caminado por calles con sus comercios cerrados, hemos escuchado a comerciantes a hosteleros, les hemos escuchado a ustedes, y cuando el virus nos dio esa tregua incluso nos hemos visto cara a cara.

Cuando preparábamos este viaje a La Rioja no imaginábamos que el día en el que íbamos a venir iba a ser el día en el que la pandemia alcanzaría su récord de contagios y esta comunidad, como otras, ponía en práctica una especie de confinamiento indirecto, todo lo no esencial cerrado y el toque de queda a las diez; se puede salir a la calle, pero no hay dónde ir.

No cambia mucho el panorama en el resto de España. A pesar de que Fernando Simón insiste en que estamos en el punto de inflexión, lo cierto es que los datos asustan, los datos de contagios, la presión en las ucis y la amenaza de la cepa británica, que advierte Simón que en marzo puede ser la mayoritaria.

A pesar de todo, el Gobierno sigue resistiéndose a cualquier medida que recuerde al confinamiento domiciliario de marzo. Confía y confía en que la curva va a bajar. Pero hay otro elemento que entra en esta ecuación, la vacunación, y ni lleva el ritmo óptimo, ni llegan las dosis que deberían llegar, ni parece que hubiera un plan demasiado sólido ni parece que se haya trabajado con la previsión necesaria, ni parece que la supervisión sea lo suficientemente eficaz para evitar las vacunaciones irregulares.

Así es muy difícil confiar en que las herramientas para la lucha contra la pandemia son las suficientes y las necesarias. Cada vez se nos pone más difícil entender cuál es la estrategia para la lucha contra el coronavirus.