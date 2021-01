El emotivo momento radiofónico que ha dejado a Àngels Barceló al borde de las lágrimas

"Por culpa de la pandemia nos perdemos algo que nos encanta hacer: verles cara a cara a cara, hablarles, escucharles", ha dicho Àngels Barceló durante el programa especial de Hoy por hoy desde Logroño. "La pandemia no nos permite hacer programas con público en ningún sitio. Pero esta mañana, cuando me he levantado para ir al baño, se me ha acercado un chico y me ha dado un papel".

La directora de Hoy por hoy ha bromeado con la posibilidad de que ese papel fuese una declaración de amor, pero al leerlo, más tarde, ha comprobado que se trataba de un mensaje escrito con mucho sentimiento.

El mensaje era claro y conciso: "Barceló, ¿tú crees que la señal de la SER se escucha desde el cielo? La mejor oyente de la Cadena SER es mi madre, que está en el cielo".

El autor de esa nota era Víctor Espuelas, compañero de la Cadena SER, y ha explicado que sus padres, ambos fallecidos, eran fieles oyentes de la SER, por lo que "para ellos hoy hubiera sido un día maravilloso".

"Que todos los oyentes hayan disfrutado hoy tanto como el padre y la madre de Víctor desde el cielo", ha concluido Àngels Barceló.