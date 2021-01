La opinión de Carles Francino

He de confesarles que hay días que al abrir ‘La Ventana’ tengo tentaciones de cerrarla otra vez. Y me imagino que no soy el único. Es tan inquietante casi todo lo que nos rodea en el plano sanitario y económico; no acaba de mejorar, no despegamos, no hay manera. Y tan repugnante al mismo tiempo el encanallamiento de la política, que lo que te pide el cuerpo es cerrar la barraca, mirar para otro lado. Pero sería un error.

Hay que enfrentar la realidad porque es la única manera de encontrar soluciones, aunque también pueden aparecer refugios, alternativas, cosas distintas en el momento más insospechado. Hoy, por ejemplo, cuando toda Europa tirita ante el avance de la tercera ola de covid; con la cepa británica del virus como nueva y poderosa amenaza; con un caos en España de padre muy señor mío, con el sistema sanitario casi al límite, el plan de vacunación renqueando y la ciudadanía agotando sus reservas de ánimo… Bueno, pues hoy al abrir ‘La Ventana’ se nos enciende una lucecita en forma de historia romántica.

Hace diez días, muchos oyentes lo recordarán porque tuvo una gran repercusión, hablamos con la fotógrafa que captó aquella imagen en plena nevada, en Madrid, de una pareja besándose bajo la tormenta. Hasta el ‘National Geographic’ la incluyó en su catálogo para explicar el impacto de ‘Filomena’. ¿Se acuerdan de que no sabíamos nada de la pareja, que circulaban un montón de teorías y que se organizó un zafarrancho en las redes para averiguar quiénes eran? Vale, pues ya lo sabemos. Son dos veinteañeros que además resulta se han dado una segunda oportunidad en su relación. No me negarán que es una historia de película, mucho mejor que otras que les contamos a diario.