Encuentran a los protagonistas de la fotografía más romántica que dejó Filomena

¿Se acuerdan de la fotografía que corrió por las redes sociales el fin de semana el que Filomena hizo acto de presencia? En ella podíamos ver una pareja que se besaba, indiferentes ambos a la nevada que caía en esos momentos y que cubrió la ciudad de Madrid durante varios días. La imagen, que se hizo viral y llegó hasta la revista 'National Geographic', mantenía un halo de misterio porque no se conocía la identidad de las dos personas que aparecían en ella.

La autora, María de la Cruz, nos ha visitado otra vez en La Ventana para contarnos las novedades en torno a la fotografía. En su última visita, María nos contó que tenía la ilusión de poder encontrar a los dos enamorados, aunque comenzaba a sospechar que no querían ser encontrados. Pues bien, al final lo ha conseguido y la historia detrás de la foto podría ser perfectamente la trama de una novela de amor.

Los protagonistas de la foto son Pedro y Blanca, de 25 y 26 años respectivamente. Resulta que, casualidades de la vida, el día en el que se tomó la fotografía coincidía con el día en el que esta pareja se acababa de dar una segunda oportunidad. “Cuando me lo contaron me quede un poco alucinada; son una pareja que llevaba junta desde los 17 años, que se habían dado un tiempo de dos años y casualmente justo ese era el día en el que tenían su primera cita”.

A pesar de que parecía que sería imposible encontrarles, la insistencia de María tuvo sus frutos. “Después de hablar con ellos, me dijeron que no usaban mucho las redes sociales. Fue una amiga suya, que sí que las usa, la que me habló y nos puso en contacto a los tres. Hicimos una llamada para conocernos y les hice algunas preguntas para ver si eran ellos y resulto que todo cuadraba” nos ha comentado entre risas.

María nos ha contado que tuvo que ejercer un poco de detective para comprobar si eran ellos realmente debido al aluvión de personas que creyó verse en la foto. “Les pregunte si me podían enviar fotos de ese día para comprobar si era la ropa de ese día”. Los tres tienen pendiente conocerse, aunque han hablado por teléfono ya. “Todavía no hemos dicho la fecha, pero hemos dicho de quedar un día para darles yo la foto impresa en persona”. Pese al éxito de la foto, los protagonistas, nos ha confesado María, siguen insistiendo en que no se les reconozca la cara porque “están en ese momento inicial de la relación y hay familias y amigos que no saben que están intentándolo”.

Esta historia de amor todavía guardaba alguna sorpresa más y su final no ha podido ser mejor. La compañía Iberia, que se metió a participar en la búsqueda para encontrar a los protagonistas, les ha regalado un viaje a Paris. Pero los regalos, tal y como nos ha contado María, no van a terminar ahí. “Ha sido un detallazo por parte de Iberia, pero también van a recibir la foto y una ilustración de la foto que realizó una ilustradora ,además de ese viaje a París.”