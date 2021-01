'Eighteen', el poemario que nace del infierno de la homofobia: "La gente me daba las gracias por la calle"

“Soy lo que soy. Lo tomas, o lo dejas”. Así acaba uno de los textos que componen ‘Eighteen’, el poemario de Alberto Ramos, un malagueño de 21 años, que acaba de publicar la Editorial Espasa en España, y que es una de las obras más vendidas de literatura LGTB en Amazon. Alberto escribió ‘Eighteen’ en los últimos años de su adolescencia. Por aquel entonces vivía en Suecia, a donde emigró desde su pequeño pueblo de Málaga buscando un lugar donde poder vivir su condición sexual sin tapujos. Nada más lejos de la realidad, durante aquellos años Alberto sufrió un infierno de homofobia e intolerancia.

A pesar de todo, Alberto aguantó y completó los tres años de bachillerato en Suecia. Ahora, acaba de ser admitido en la carrera de ciencias políticas en la Universidad de Harvard. Fruto de aquel sufrimiento nace ‘Eighteen’, el diario que Alberto llevó durante aquellos años, originalmente escrito en inglés. Tras percatarse de su viralización en redes, Alberto lo autopublicó con mucho éxito. Ahora ve la luz en España.

Sin embargo, de lo que dice sentirse más orgulloso es de las personas a las que llegó e hizo reflexionar con sus escritos. “La gente me abrazaba por la calle y me daba las gracias. Me decían que les había enseñado que la gente como yo somos personas”, añade. Alberto sintió que con su obra había alcanzado a gente de distintos trasfondos culturales. Y eso, más que cualquier otra cosa, le animó a continuar con la difusión de sus escritos.

Tras ser admitido en Harvard, Alberto se ve, dentro de unos años, “viviendo en Estados Unidos, con su carrera y un par de másters”. Ha elegido ciencias políticas porque ha comprobado que “con los sentimientos y las historias se puede inspirar a las personas, pero sin un cambio legislativo, no puedes hacer nada”. Después de todo lo vivido, Alberto asegura que está bien, ha aprendido que “el sufrimiento es parte de la vida”, y que seguirá escribiendo.