Ser de Barcelona es de pobres. Nos quedamos sin nieve y también sin elecciones. Bueno, es un decir. Vivimos en la anomalía. Se convocan elecciones y se acaba en los tribunales. En plena pandemia, los políticos le han encasquetado su responsabilidad a la gente porque son incapaces de ponerse de acuerdo para designar un presidente. Unos defienden sus intereses electorales en nombre de la salud pública y otros hacen lo mismo en nombre de la participación. Se me da mal la política, pero sí que creo ciegamente en la democracia. No sé bien qué es la democracia. Algo que viene de los griegos, como la filosofía. Sé que es buena, porque hace que el mundo sea más justo, y sin justicia no hay felicidad. Savateo, quiero decir, que se me notan los libros que leí de Fernando Savater. El Panfleto contra el todo, el descubrimiento de Cioran. De La tarea del héroe no pasé de las primeras páginas, no eras tú, era yo, que era un chaval y aspiraba a leer por encima de mis posibilidades. Pero recuerdo que empezaba con el uxoricidio de Althusser. Hoy ya nadie dice Althusser ni uxoricida. También la democracia de los griegos padeció sus epidemias. Hemos aprendido a analizar nuestros complejos sexuales recurriendo a Edipo, el rey de Tebas a quien la plebe pidió que la liberara de la peste. Detrás de toda pandemia hay un oráculo y una esfinge. Al final, Edipo muere ciego en el exilio, bajo los truenos de Colono, que en el teatro era un paraje con una piedra muy grande. Menudo asunto, el exilio. Los griegos lo llamaban ostracismo. Un día uno abre la mano, y ve que le han puesto una pieza de barro o treinta monedas en un tuit. Los republicanos españoles salieron con el barro pegado a los zapatos. Todos estamos hechos del mismo barro; pero no todas las derrotas son iguales.